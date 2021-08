Pavle Kalinić, bivši pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama, proteklih je dana često komentirao situaciju u Afganistanu, gdje su talibani nakon povlačenja američke vojske ponovno preuzeli vlast.

U razgovoru za Večernji pojasnio je kako mu je to vrlo zanimljiva tema, jer je doktorirao na temu politike Georgea Busha prema islamističkim zemljama. Dodao je da ga od ranije zanimaju aspekti terorizma.

Izgradio karijeru na terorizmu

"Ja sam maturirao, diplomirao, magistrirao i doktorirao na temu o terorizmu. Inače sam bio više za kemiju i fiziku nego za društvene predmete, međutim kad su Crvene brigade otele Alda Mora onda mi je to postalo jako interesantno. Došao sam u Zagreb, upisao sam faks i ostao tu. Sad isto predajem na faksu, ali više sportski, core business mi je ono odakle mi dolazi glavnina financijskih sredstava", otkrio je Kalinić.

Dodao je da ne treba kriviti islam kao religiju za terorizam koji se događa na Bliskom i Srednjem istoku. "Imali ste tu sovjetske intervencije u Afganistanu, neriješene odnose Izrael-Palestina, imate Afganistan, to su sve sekularni korijeni islamskog terorizma. Muslimansko bratstvo su osnivali komunisti jer nisu vidjeli kako da riješe svoje probleme pa su rekli: "Ajmo se vratiti svojim korijenima'", pojasnio je Kalinić.

Sprječavanje trajnog mira

Otkrio je i dosad nepoznate detalje oko izraelsko-palestinskog sukoba, koji traje već desetljećima. Tvrdi da su dva događaja spriječila stvaranje trajnog mira na tom području.

"Hamas nastaje tek 1987. To je sunitski radikalni pokret, oni drže kontrolu nad Gazom iz koje se povukao Ariel Sharon. On je imao svoju viziju kako riješiti taj problem, no on je njegovom smrću ostao zabetoniran. Nemate rješenja.

Zadnji pokušaji rješenja problema su bili pokušaji Billa Clintona, no oni su stali s aferom Monice Lewinsky. Ta Monica Lewinsky je jedan od najbolje odrađenih obavještajnih poslova izraelske obavještajne službe. Ja im tu skidam kapu. Na taj način oni su zaustavili sve mirovne pregovore, jer smatraju da dobitkom vremena mogu to riješiti na način kako to njima odgovara. Ono što naši pričaju i pišu gluposti o Monici Lewinsky, ona je odradila veliki posao", zaključio je Kalinić.