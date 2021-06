Od četvrtka, 1. srpnja, svoja vrata otvara novi Hilton Rijeka Costabella Beach Resorta & Spa. Radi se o otvaranju novog visokorangiranog resorta (5 zvjezdica) koji će Rijeku, ali i Kvarner učiniti prepoznatljivijima na europskoj i svjetskoj turističkoj mapi, piše Novi list.

Češki poduzetnik Jaroslav Trešnjak, generalni direktor JTH Holdinga, zajedno s J&T Bankom u ovaj je projekt investirao oko 105 milijuna eura.

Radi se o objektu koji ima kapacitet od 132 soba, a gosti će moći odsjesti u nekoj od 66 vila.

Resort će u svojoj ponudi imati i čitavu lepezu gastrodoživljaja, budući da ima šest manjih i većih ugostiteljskih objekata, među kojima se nalazi i restoran Nebo Restaurant & Lounge na vrhu hotela. Na njegovom će čelu biti najmlađi hrvatski chef s Michelinovom zvjezdicom Deni Srdoč, ali i executive chef Miljeko Kosanović.

Na raspolaganju i privatna plaža

U resortu će biti dostupne i spa i wellness ponude - otvara se prvi eforea spa & health club u Hrvatskoj koji se prostire na tri tisuće metara kvadratnih površine, a gostima resorta će na raspolaganju biti i privatna plaža duljine 200 metara sa sidrištima za brodove.

Vanjski gosti će moći uživati novouređenoj Šetnici Milića Jardasa koja se nalazi ispred hotela, kao i u novootvorenom caffe baru Valoressi, koji je tematski posvećen legendarnim Grand prix utrkama koje su održavane na Preluku.

Prilikom izgradnje Hiltona nastojalo se zaposliti čim više domaćih tvrtki. Oko 70 posto radova odrađeno je u suradnji s hrvatskim tvrtkama, a riječka tvrtka Rio je za zaposlenike šivala uniforme. Osim toga, suradnja je uspostavljena i s pojedinim lokalnim dobavljačima, primjerice brendom Quarnero, koji je jedan od dvaju službenih partnera eforea spa & health cluba i usredotočen je na wellness ponudu prirodnih proizvoda od lokalnih sastojaka, do riječkih ribara ili obiteljskih tvrtki Buretić Bregi te mljekara Buretić iz Boljunskog Polja.

U prvu sezonu s novim direktorom

Riječki će Hitlon u prvi sezonu uploviti s novim generalnim direktorom, Ryanom Gaucijem koji je tijekom dosadašnje karijere u Hiltonu radio u Hiltonovim objektima na Malti te u Ujedinjenom Kraljevstvu, Poljskoj, Francuskoj i Italiji. Gauci je na tom mjestu početkom ovog mjeseca zamijenio dosadašnjeg direktora Jose Louisa Ruiza Arroya.

Za one koje žele iskusiti kako to izgleda odsjesti u Hiltonu, noćenje za jednu osobu s petka na subotu platit će od 314 eura (za članove Hilton Honorsa od 296 eura) do 550 eura za noć.