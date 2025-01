Žena koja je vidjela muškarca kako špricom buši bocu u kiosku: 'Pitala sam ga što radi?!'

Nakon što smo objavili šokantnu priču sa zagrebačkog Jaruna da je nepoznati muškarac špricom i iglom utisnuo nepoznatu tekućinu u bocu u hladnjaku u jednom kiosku, stupili smo u kontakt sa ženom koja je sve vidjela, reagirala i pozvala policiju.

Podsjetimo, po Facebook kvartovskim grupama pojavio se video muškarca snimljenog s leđa. U objavi je pisalo da je na snimci čovjek koji je iz šprice ubrizgao prozirnu tekućinu u bocu vode u hladnjak i ostavio je u hladnjaku.

"Odmah sam reagirala i pitala ga kaj je radio sa špricom i iglom kod boce, ali je rekao da ju je htio kupiti pa se predomislio. Kad sam uzela bocu u ruke i stisnula je, mlaz vode je kroz probušenu rupicu izašao van, dakle očito je nešto radio", stajalo je u opisu vide.

Kontaktirali smo policiju koja je za Danas.hr potvrdila da su dojavu o događaju zaprimili 25. siječnja oko 16 sati, da se to dogodilo u Ulici Hrgovići (Jarun) te da je sporna boca odmah uklonjena i poslana na toksikološko vještačenje. Potvrdili su i da se radi o boci negaziranog pića te da je kriminalističko istraživanje i utvrđivanje svih činjenica su u tijeku.

U međuvremenu smo kontaktirali osobu koja je sve snimila te objavila video na Facebooku na kojem se vidi navodni počinitelj. Riječ je o Evi Pribanić, inače iz Križevaca, koja navodi da živi i radi u Zagrebu.

'Čeprkao je po frižideru'

"Bilo je nešto prije 16 sati i išla sam na jezero Jarun prošetati. Prolazila sam kraj kioska i vidjela muškarca kako 'čeprka' po frižideru. Bila sam mu već s boka kad sam vidjela iglu i špricu. Igla je bila zabodena u bocu. Maknula sam slušalicu s uha i pitala: 'Što ste to radili?!' Rekao mi je: 'Ništa, ništa, htio sam nešto kupiti, ali sam se predomislio", govori nam Eva Pribičević.

Kaže, bio je u društvu s djevojkom koja je u to vrijeme dok je on "operirao" sa špricom nešto plaćala. Navodi da ne zna jesu li njih dvoje bili u nekoj dogovorenoj "igri".

"Kada je rekao da nije ništa napravio i da je htio kupici bocu s pićem ali da se predomislio, ja sam rekla - OK, hajde da vidimo", tvrdi naša sugovornica.

U tom trenu on je navodno "dao petama vjetra", a ona je dohvatila mobitel i snimila ga tek s leđa. Taj je video podijelila na društvenim mrežama i opisala što se dogodilo. "Prodavačici sam rekla da zove policiju, a ako ne pozove, da ću to napraviti ja. Nisam mogla da ne odreagiram, u glavi mi je prošlo: 'Koji vrag??'. Radim na Hitnoj na Rebru, medicinska sam sestra i svega sam se nagledala. Kroz glavu su mi prošle svakakve stvari. Šprica, igla, užas! Pomislila sam što je on to ubrizgao u bocu", govori nam.

Kaže da je s prodavačicom provjerila boce. Jedna u nizu imala je rupicu na sebi i kad su je stisnuli, tekućina je "procurila". Sve ostale boce su, tvrdi nam, bile netaknute. Stigle su i dvije ekipe policije te kaže da su joj rekli da će poslati sadržaj boce na testiranje, što su iz zagrebačke policije i potvrdili za Danas.hr.

"Nakon što sam objavila priču na društvenim mrežama, javila mi se žena da je ona također išla kupiti piće u trgovini u jednom trgovačkom centru u Zagrebu, da je boca također imala rupicu kao da je od igle i da ju je vratila te uzela drugu. Ne znam što da mislim", kaže naša sugovornica.

U komentarima na društvenim mrežama bilo je oni koji nisu povjerovali priči, dok su se drugi zgražali.

Kaže nam i to da ne zna o kakvom se piću u boci radilo, da je tekućina bila bez boje te da nije primijetila da se zamutila ili da se što promijenilo nakon što je muškarac navodno utisnuo nešto iz šprice ili barem da to nije mogla ocijeniti golim okom.

Za sve smo pitali i tvrtku u čijem je vlasništvu kiosk i njihov odgovor ćemo objaviti kad ga primimo.

