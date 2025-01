Piletić: 'Rijetko odlazim u trgovinu. No, Vlada permanentno radi na obuzdavanju inflacije'

Ministar rada i socijalne politike Marin Piletić izjavio je u petak da Vlada permanentno radi na obuzdavanju inflacije te očekuje da će socijalni dijalog i ograničavanje cijena spustiti stopu inflacije ''osjetno ispod 3 posto koliko je iznosila u prošloj godine".

"Inflacija je 2022. godine iznosila 10,8 posto, da bi u 2024. završila s nešto malo ispod 3 posto. Mi s ovim ograničavanjem cijena i socijalnim dijalogom očekujemo da stopa inflacije u ovoj godini bude osjetno manja od ovih 3 posto kolika je bila lani", rekao je ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća.

Ministar je govorio o bojkotu trgovina koji su, zbog visokih cijena osnovnih proizvoda, drugi petak zaredom pokrenuli građani putem društvenih mreža.

"Ja rijetko odlazim u trgovinu, ako se to može podvest pod bojkot, dapače. No, Vlada permanentno radi na obuzdavanju inflacije. Zajednički stav svih koji su jučer sudjelovali u raspravi, to su Vlada, sindikati, određene udruge kao i trgovci i distributeri, jest da ova inflacija ne odgovara nikome pa ni hrvatskom gospodarstvu", rekao je.

Piletić ističe da Hrvatska već 16 kvartala zaredom bilježi rast BDP-a, dok je posljednje dvije godine među prve tri zemlje Europske unije po realnom rastu. Na pitanje može li nastavak poziva na bojkot zatvoriti neke trgovine, ukoliko se građani na njega odazivu, odgovorio je da ne vjeruje u takav scenarij. "Svima je interesu da se pozitivni pokazatelji nastave, pa tako i rast broja radnih mjesta", rekao je.

Lista s oko 70 prehrambenih i higijenskih proizvoda čije će najviša moguća cijena, odlukom Vlade, biti ograničena, uvelike će pomoći građanima, poručio je ministar.

''Ona će poslati poruku potrošačima i trgovcima da bujanje cijena koje smo primijetili u zadnja dva mjeseca, odstupa od porasta cijena na razini EU. To se treba izregulirati i vratiti u ono što je maksimalno tolerantno", kazao je.

Šprem: Ne znam koliko će dugoročno pojedinačni kratki bojkoti imati rezultata

Predsjednica Matice hrvatskih sindikata Sanja Šprem ustvrdila je da je bojkot trgovina individualno pravo svakog građana u Hrvatskoj, no itekako je potrebno razgovarati o cijenama i ograničavanju cijena.

"Svako ukazivanje na problem je dobrodošlo, no ne znam koliko će dugoročno ti pojedinačni kratki bojkoti imati rezultata. Bitno je podići svijest jer bez ukazivanja na ovaj problem ne bi došlo do ograničenja cijena niti bi trgovački lanci prihvatili tu mogućnost. Razumijem da svatko od njih ima svoju politiku, ali ne može ta bahatost u želji za velikim benefitima ići na štetu građana", naglasila je Šprem.

Predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca Ivan Mišetić kazao da će inspekcijske službe imati zadatak pratiti jesu li proizvodi s liste ograničenih cijena dostupni kupcima u trgovinama.

"Na svakom će prodajnom mjestu biti tiskani plakati s popisom proizvoda, a onda svaki pojedini trgovac može na tom plakati dodati točno ime robne marke. U formatima većim od 400 kvadratnih metara, moraju postojati posebne police za takve proizvode", rekao je.

Od ostalih teme na sjednici GSV-a, razgovaralo se o akcijskom planu za promicanje kolektivnog pregovaranje koje će Ministarstvo izraditi u ovoj godini, kako bi se povećao broj radnika obuhvaćenih kolektivnim ugovorom.

