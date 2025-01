Dio obrtnika na mukama, podržavaju bojkot, ali upozoravaju: 'Neki će morati i zatvoriti'

Ugostitelji u Hrvatskoj suočavaju se s velikim izazovima, prvenstveno zbog rasta cijena sirovina i namirnica, što direktno utječe na formiranje cijena usluga. Povećanja cijena mesa, povrća, mliječnih proizvoda, pića, ali i sirove kave, koja je u posljednje dvije godine poskupjela i do 130 posto, postavljaju dodatni pritisak na njihovo poslovanje. Ispred Ceha HOK-a ugostitelja Ivan Đurkin Benkotić istaknuo je kako oni podržavaju građane u bojkotu, no skreću pažnju građana kako ne bi učinili štetu malim poduzetnicima, javlja Zagorje International.

"Govorimo o malim obrtnicima, poput trgovina, kafića i restorana koji prehranjuju svoje obitelji. Činjenica jest da u Hrvatskoj ima preko 11.000 ugostitelja, a to je preko 30.000 obitelji koje žive od toga. Bojkot zato ima velike posljedice, pa čak i zatvaranje što si male trgovine ne mogu priuštiti", kazao je Đurkin Benkotić, dodavši kako su ugostitelji zapravo vezani uz velike trgovce koji diktiraju cijenu.

Utjecaj rasta cijena na navike građana

Ugostitelji su svjesni da rast cijena može utjecati na navike građana, posebice onih s nižim primanjima. Iako postoji opasnost da će potrošnja biti smanjena, mnogi smatraju da će većina građana i dalje povremeno posjećivati kafiće, restorane i druge ugostiteljske objekte, ali možda rjeđe ili s ograničenjem potrošnje.

"Svi troškovi su rasli i mi smo dizali plaće našim radnicima, ali prije svega namirnice kupujemo na istom mjestu gdje i građani. Normalno, kad oni dignu cijene, moramo se prilagoditi tome. Uspjeli smo zadržati te cijene na razini i za sad nemamo visoke cijene kao što je to slučaj u bližem inozemstvu", rekao je Đurkin Benkotić koji je potegnuo paralelu s koronakrizom kad su ugostitelji bili primorani zatvoriti, a velike korporacije su preživjele. Uz to, Đurkin Benkotić ističe problem poreza, za koji kaže kako je velik na sva alkoholna pića i to u iznosu od 28 posto.

Utjecaj bojkota na poslovanje

Bojkot, poput onog koji je organiziran 24. siječnja, ima različite učinke na ugostitelje. Iako su neki primijetili blagi pad prometa, drugi nisu osjetili značajne promjene. Utjecaj bojkota ovisi o lokaciji objekta i ciljnoj publici – veći su efekti u urbanim sredinama gdje je bojkot bio medijski promoviran. Iako bojkot može utjecati na kratkoročni promet, dugoročne posljedice za ugostitelje, osobito male poduzetnike, mogu biti ozbiljne.

Mali ugostitelji, ističe Đurkin Benkotić, koji čine važan dio lokalnih zajednica, ovise o svakodnevnom prometu za pokrivanje osnovnih troškova, uključujući plaće zaposlenika i najam prostora. Za njih, svaki dan bez prometa može biti ozbiljan financijski udarac, jer nemaju iste resurse kao veće tvrtke.

"Ceh ugostitelja HOK-a prepoznaje te izazove i ističe važnost pronalaženja rješenja koja će balansirati interese građana i održivost poslovanja. Ugostiteljstvo je ključan dio hrvatskog gospodarstva, lokalnih zajednica i turističke ponude, te je nužno pronaći strategije koje će omogućiti njegov opstanak i daljnji razvoj", zaključuje Đurkin Benkotić.

