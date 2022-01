Omikron donosi kraj pandemije, ukinut će se ograničenja okupljanja, nošenje maski i vraćamo se životu kakav smo živjeli prije pojave novog koronavirusa krajem 2019. godine?

Takve teze sve češće ponavljaju ugledni svjetski stručnjaci nagovještavajući kraj restriktivnih mjera zbog "endemizacije" bolesti.

"Mislim da će se život u 2022. godini skoro vratiti na vrijeme prije pandemije", kazao je prije nekoliko dana profesor Julian Hiscox sa Sveučilišta u Liverpoolu, dok su drugi stručnjaci kazali da bi se korona mogla upisati roju endemskih bolesti - poput prehlade, HIV-a, ospica, malarije i tuberkuloze – koje su uvijek tu. Epidemiolozi, koji proučavaju širenje bolesti, smatrali bi bolest endemskom kada su razine dosljedne i predvidljive.

Hiscox je išao toliko daleko da je kazao da bi novi soj za većinu bio kao "svaki drugi virus prehlade" i donio bi samo malo šmrcanja i boli u glavi. Strani stručnjaci kažu i da se može očekivati da će se ukinuti ograničenja masovnih okupljanja i da više neće biti niti masovnog testiranja.

Mogao bi doći kraj pandemije, ali samo ako se ne pojavi novi soj virusa

Hrvatski imunolog Zlatko Trobonjača u razgovoru za Net.hr rekao je da bi nakon omikrona moglo doći do kraja pandemije, ali samo pod jednim uvjetom, a taj je da se ne pojavi novi soj virusa koji bi se brzo širio i uspješno izbjegavao već stečenu imunost.

"Do kraja pandemije će doći nakon omikrona, samo pod jednim uvjetom - da se ne pojavi novi soj virusa", kazao nam je u razgovoru imunolog Zlatko Trobonjača te je iznio svoju procjenu što bi se moglo dogoditi u bližoj budućnosti.

"Što će se dogoditi u perspektivi? Omikron će proći kroz našu populaciju, ljudi koji su cijepljeni, koji su boosterirani, oni koji su prethodno preboljeli, a sada se inficiraju s omikronom, dodatno će učvrstiti svoju imunost ili je malo poboljšati. A s druge strane, možda neke necijepljene osobe ili necijepljene osobe koje nisu preboljele nikakvu infekciju, sada će doći u kontakt s omikronom, a takve osobe, a pogotovo starci i kronični bolesnici koji nisu cijepljeni ili nisu preboljeli, mogu oboliti od teške bolesti, čak i završiti u bolnici, a možda i teže. A oni koji to prođu će, isto tako, imati neku imunost", objašnjava Trobonjača.

"Kada se sve to zaokruži, stvorit će se dovoljna količina imunosti u društvu da bi se zaustavio omikron virus i dalje će onda cijela bolest ići u endemizaciju, pod uvjetom da se ne pojavi novi soj virusa koji bi bio imunoevazivan i koji, ako je tako imunoevazivan poput omikrona, ali na drugačiji način, opet će vratiti epidemiju nazad jer će ponovno ljudi koji su možda i preboljeli više puta, i cijepili se i bili boosterirani, će se opet moći zaraziti pa onda opet imamo epidemijski val", objašnjava Trobonjača te dodaje kako nitko ne može znati hoće li se to dogoditi.

Isto smo govorili i kada je delta bila na vrhuncu...

"Pretpostavljamo da se virus ovakvih karakteristika imunoevazivnosti i prenosivosti baš i ne može tek tako dogoditi, tako da postoji neka vjerojatnost. Ali, ako se ne dogodi, onda će sama epidemija ići kraju", rekao je Trobonjača, ali i podsjetio da smo isto govorili i kada je delta soj bio na vrhuncu, ali se nakon nje ipak pojavio omikron.

Trobonjača naglašava da dio zaraženih koji sada umiru još uvijek umiru zbog činjenice da su bili zaraženi deltom, a ne omikronom, a očekuje i da ćemo zbog naleta omikrona u Hrvatskoj vidjeti i povećanje hospitalizacija zaraženih u roku od otprilike 10 do 20 dana.

Iako kraj epidemije zvuči kao odličan scenarij, hrvatski imunolog podsjeća da smo sličnu priču pričali i kada se delta soj proširio svijetom.

"Tamo negdje u studenom i prosincu, kada je delta bila na vrhuncu, govorili smo da bi moglo doći do endemizacije, ali smo i tada naglašavali da će se to dogoditi, ako se ne pojavi neki novi virus s novim karakteristikama, naročito imunoevazivnosti i velike prenosivosti bolesti. Nažalost, to nam se i dogodilo s omikronom", kaže Trobonjača.

'Što epidemija duže traje, imunosti je sve više'

No, imunolog naglašava da će se nakon omikrona takav scenarij ipak teže dogoditi jer već ima dosta imunosti u društvu koja je stečena preboljenjem, cijepljenjem, boosteriranjem, dvostrukim preboljenjem i svim drugim kombinacijama u kojima su ljudi došli u kontakt s virusom.

"Što epidemija duže traje, to je imunosti sve više, a tako će i novi sojevi virusa imati više problema u širenju", kaže Trobonjača te dodaje kako će se sigurno pojaviti novi sojevi i podsojevi koji će moći dizati brojeve zaraženih.

"No, zbog imunosti koji imamo, epidemija će na razini društvenog značaja gubiti na značaju. Na razini blokade svih ovih aktivnosti i poremećaja u društvenim aktivnostima", kazao je Trobonjača. "Ako ostane ovako, imamo neke izgledne šanse da se ove godine normalizira situacija", zaključio je u optimističnom tonu hrvatski imunolog Zlatko Trobonjača.