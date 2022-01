Pandemije nam je svima već "na vrh glave", no vrlo brzo bismo mogli dočekati kraj „novog normalnog“ života i vratiti se onom starom načinu. Barem tako piše BBC u svojoj velikoj analizi pandemije. Sve se više vjeruje da bi omikron mogao gurnuti UK u završnicu pandemije. Virus neće netragom nestati, već će postati "endemičan".

"Skoro smo stigli, sada je početak kraja, barem u UK", rekao je profesor Julian Hiscox sa Sveučilišta u Liverpoolu. "Mislim da će se život u 2022. godini skoro vratiti na vrijeme prije pandemije“. Ono što se mijenja je naš imunitet. Novi koronavirus se prvi put pojavio prije dvije godine u Wuhanu u Kini, bio je to potpuno novi virus koji naš imunološki sustav prije nije iskusio i nismo imali lijekove ili cjepiva koja bi nam pomogli.

Endemska bolest

Covid se eksplozivno proširio svijetom - ali taj požar ne može gorjeti visokim intenzitetom zauvijek. Postojale su dvije opcije - ili ćemo istrijebiti covid, kao što je to bio slučaj s ebolom u zapadnoj Africi, ili će se virus sam primiriti, ali ostati s nama dugoročno. Pridružio bi se roju endemskih bolesti – poput prehlade, HIV-a, ospica, malarije i tuberkuloze – koje su uvijek tu. "Endemičnost je upisana u ovaj virus", kaže dr. Elisabetta Groppelli, virologinja na St George's, Sveučilište u Londonu.

Epidemiolozi, koji proučavaju širenje bolesti, smatrali bi bolest endemskom kada su razine dosljedne i predvidljive. Profesorica Azra Ghani, epidemiologinja s Imperial Collegea u Londonu, kaže da je covid tu, ali da više ne moramo ograničavati svoje živote.

"Čini se da je dugo trebalo, ali prije samo godinu dana počeli smo cijepiti i već smo zbog toga užasno slobodniji." Važno je zapamtiti da endemsko ne znači automatski i blago. "Imamo neke ogromne bolesti ubojice koje smatramo endemskim", kaže profesor Ghani. Velike boginje bile su endemske već tisućama godina i ubile su trećinu zaraženih ljudi. Malarija je endemska i uzrokuje oko 600.000 smrtnih slučajeva godišnje.No, već sada vidimo znakove da covid postaje manje smrtonosan, kako se naša tijela sve više "upoznaju" s borbom protiv njega.

"Kada omikron završi i krene dalje, imunitet u Ujedinjenom Kraljevstvu bit će visok, barem neko vrijeme", kaže profesorica Eleanor Riley, imunologinja na Sveučilištu u Edinburghu. Visoka razina zaraze ima svoju cijenu, s više od 150.000 smrtnih slučajeva u Velikoj Britaniji. No, sve je to ostavilo zaštitno nasljeđe u našem imunološkom sustavu. Taj imunitet će oslabiti pa bismo trebali očekivati ​​da ćemo dobiti covid u budućnosti, ali bi to ipak trebalo smanjiti šanse da se ozbiljno razbolimo. Profesor Hiscox kaže da to znači da većina ljudi neće biti jako pogođena. "Ako se pojavi nova varijanta ili stara varijanta, za većinu nas će to značiti kao i svaki drugi virus prehlade, da ćemo malo šmrcati i da će nas boljeti glava“, rekao je.

Ograničenja se neće vratiti

Ograničenja i ograničenja masovnih okupljanja neće se vratiti, a masovno testiranje na covid završit će ove godine, očekuje on. Gotovo je sigurno da će na jesen doći dopunska cjepiva za ranjive kako bi se pojačala njihova zaštita tijekom zime. "Moramo prihvatiti činjenicu da će naša sezona gripe također biti sezona koronavirusa, a to će biti izazov za nas", kaže dr. Groppelli.

Profesorica Riley smatra da nakon omikrona nećemo biti prisiljeni nositi maske za lice, ali one će postati "mnogo češći prizor", jer ih ljudi odlučuju nositi na mjestima s puno ljudi. Siromašnije zemlje još uvijek čekaju cjepiva za svoje najugroženije ljude. Svjetska zdravstvena organizacija je bila jasna da je svijet daleko od toga da covid opiše kao endem. "Za svijet je to još uvijek pandemija i akutna hitna situacija", zaključuje dr. Groppelli.