Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković izjavio je u četvrtak kako je razgovarao sa zagrebačkim gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem o žičari te su dogovorili da će Ministarstvo zdravstva izmijeniti svoj pravilnik pa očekuje da će žičara što prije početi s radom.

"S obzirom da je u cijeloj problematici buka najveći problem nalazila su se tehnička i zakonska rješenja kako bi žičara mogla profunkcionirati što prije, jer se približava Snježna kraljica. U tom smislu nađeno je rješenje da će Ministarstvo zdravstva izmijeniti svoj pravilnik u jednom dijelu jer je zastario, on je iz 2004. godine i nije prepoznao žičaru, nigdje je ne spominje. Oni su na to pristali", rekao je Butković uoči sjednice Vlade.

Žičara će proraditi - do Božića?

Dodao je da se čuo s ministrom zdravstva Vilijem Berošem koji ga je zamolio da mu Ministarstvo prometa formulira kako bi ta izmjena trebala izgledati s obzirom na to da se radi o prometu.

Kazao je da se pravilnici mogu relativno brzo izmijeniti te da očekuje da će to biti do kraja 2021. godine.

Na pitanje očekuje li da će žičara proraditi do Božića, ministar je to potvrdio. "Očekujem, mislim, takav je bio dogovor. To morate pitati ministra Beroša, on je izrazio dobru želju i volju da to napravi. Nije bilo govora da to bude do Božića ili Nove godine, nego što prije, nismo se držali konkretnih datuma", kazao je Butković.

Dodaje kako bi po njemu žičara svakako trebala proraditi do sljedećeg natjecanja Snježne kraljice na Sljemenu.

Kazao je da su iz Grada Zagreba izvijestili da su u proteklih nekoliko mjeseci radili neke intervencije po pitanju buke koju proizvodi žičara, te dodaje kako je ona već smanjena.

Na pitanje postoje li drugi problemi oko funkcioniranja žičare, ministar je kako da ne postoje te da je ovaj način rješavanja problema bio najkraći i najbolji način.