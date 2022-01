Slučaj Zvonimira Frke-Petešića, šefa kabineta premijera Andreja Plenkovića, poprima razmjere ozbiljne afere jer ispada da je on svojom prijavom fiktivnog prebivališta u Salima na Dugom otoku, čime je kao dužnosnik ostvario pravo na korištenje državnog stana (u Jurišićevoj ulici u Zagrebu) ostvario određenu korist. Ako ničim drugim, onda značajnom uštedom na troškovima najma stana od 96 kvadrata, koji plaća 484 kune, dok je tržišna cijena najma takvog stana kudikamo veća.

Na adresi kod prijatelja, također veleposlanika

Nakon što je Net.hr otkrio da je Frka-Petešić manevrirao s prijavom prebivališta, jer mu supruga i djeca otprije imaju prijavljeno prebivalište u Vinodolskoj ulici u zagrebačkoj Dubravi kao podstanari, iz Vlade su u četvrtak praktički to i potvrdili. Kazali su da "supruga i jedna kći žive s njim u državnom stanu u Jurišićevoj, jedna kći studira u Parizu, a sve tri prebivalište nisu odjavile omaškom".

Kako je Net.hr danas otkrio, obitelj Frke-Petešića prijavljena je ''kod prijatelja'' na adresi u Vinodolskoj ulici u Zagrebu. Stan je u vlasništvu Hermine Cebović Želalić, supruge Ilije Želalića. On je, pak, veleposlanik Republike Hrvatske u Alžiru, dakle diplomat poput samog Frke-Petešića, a na dužnost u Alžir otišao je nedugo nakon što se Frka-Petešić vratio iz veleposlaničke službe u susjednom Maroku. Nikada prije gospodin Želalić, koliko je poznato, nije bio tako visoko na diplomatskoj ljestvici.

'Moguće da je ovaj slučaj u kriminogenoj zoni'

No kako je moguće godinama ''omaškom'' imati prijavljeno prebivalište na drugoj adresi? Poznati zagrebački odvjetnik Branko Šerić kaže da mu je teško vjerovati u omašku.

''Pogotovo da ta omaška malo duže traje. Ako se iz toga izvlači neka imovinska korist, pa čak i neimovinska, moglo bi se reći da je ovo u kriminogenoj zoni. Kakva bi bila pravna kvalifikacija i koja je to kažnjiva radnja, sada mi je teško nagađati jer ti njegovi članovi obitelji mogu biti poticatelji, a mogu biti i izvršitelji te neke kažnjive radnje. Na Državnom je odvjetništvu da to procijeni, ako uopće želi procjenjivati o čemu se radi'', kazao je Šerić za Net.hr.

Koja namjera stoji iza fiktivne prijave?

Šerića smo pitali je li kažnjivo nekome omogućiti prijavu prebivalište na svojoj adresi, ako znamo da ta osoba ondje zapravo ne živi.

''Treba vidjeti okolnosti i što se krije iza toga. Ako se na taj način nekome da, da tako kažem, alibi da bi ostvarivao neku korist koja mu ne pripada pa ga pustiš da se prijavi na tvojoj adresi, to je jedna stvar. Ali ako dozvoliš prijatelju ili rođaku da bude prijavljen mjesec, dva na tvojoj adresi, ne da bi ostvarivao od toga neke povlastice, nego iz usluge, onda je u pitanju sasvim druga namjera. Uvijek govorimo o namjeri. Ako je prijava fiktivna, onda to treba utvrđivati od slučaja do slučaja da se vidi što se iza toga krije'', objašnjava odvjetnik Šerić.