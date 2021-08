Odvjetnik Anto Nobilo u RTL-u Danas govorio je o potezu Tužiteljstva BiH, odnosno zamolnici tužiteljstva Bosne i Hercegovine za pružanje međunarodne pravne pomoći dostavljene temeljem Sporazuma između Vlade RH i Vlade BIH o pravnoj pomoći u građanskim i kaznenim stvarima. Tom se zamolnicom traži preuzimanje kaznenog progona hrvatskih zapovjednika zbog neselektivnog granatiranja i civilnih žrtava u Bosanskoj Gradiški i Kozarskoj Dubici tijekom vojno-redarstvene operacije 'Bljesak' u svibnju 1995. godine.

'To je trebalo rješavati pravnom procedurom'

Zašto zamolnica sad?

Ne mogu odgovoriti. Lako moguće da postoji unutrašnji razlozi u BiH političke vrste ili kadrovskih vrsta gdje čujemo da je tužiteljica izložena disciplinskom postupku i da bi mogla biti smijenjena. Ostavimo špekulacije jer to nije bitno. Bitno je da je zamolnica došla i bitno je što će Hrvatska učiniti.

Dvije su varijante - ili da je prihvatimo i pokrenemo procese protiv generala ili da se oni odbace. Što mislite da će se dogoditi?

U Hrvatskoj je sve krenulo krivo. Ovo je po meni čisti pravosudni slučaj koji je trebalo rješavati u okviru pravne procedure. Nažalost, vjerojatno zbog ljeta, zbog činjenice da smo imali Knin, pa Sinj, gdje se spominju branitelji, gdje se ratni hrvatski identitet bilda svake godine, političari su izašli s ovom temom i da su početno napravili štetu premda je premijer Plenković sve stavio na svoje mjesto i spustio loptu. Ovo je prije svega pravosudni slučaj koji ima političke implikacije i treba ga kao takav rješavati. Smatram da je to korektan potez BiH, da to nije neprijateljski potez jer imaju slučaj koji je policija Republike Srpske prijavila prije više od 10 godina i to im leži u ladicama. Svi prijavljenici, svjedoci, nalaze se u Hrvatskoj. Hrvatska ekonomičnije može obraditi taj slučaj i sa stanovišta prava korektno je da nam ustupe. Sa stanovišta interesa, mislim da je bolje da to rješava hrvatsko pravosuđe nego BiH koje je destabilizirano. Naše nije sjajno ali njihovo je u složenijoj situaciji. To je nama usluga jer se taj predmet morao nekako riješiti. Problem je što je došao na tužilaštvo, ali kad je došao, tužilac ga mora na neki način riješiti pa bolje da doda našem DORH-u.

'Policija RS osebujno tumači zapovjednu odgovornost'

Spomenuli ste, 15 godina prijava postoji, ova situacija da su optuženici u Hrvatskoj egzistira ne znam koliko godina. To što ste spomenuli za glavnu tužiteljicu izabrana je sa strane HDZ-a BiH, ministar pravde isto, premijer se želi oko toga petljati. Kako tumačite da je tužiteljica sad odlučila da se pošalje zamolnica?

Rekao bih da je to bio prijateljski potez prema RH. Kaznene prijave postoje kao činjenica 10 godina, nije ih ona izmislila sada, nisu nastale sad pa da je to neprijateljski akt prema Hrvatskoj. To što nam je izručila, omogućila je da se ova situacija okonča. Reći ću vam, pošto sam imao dodira sa sličnim setom istraga policije Republike Srpske prema akcijama Južni potez i Maestral, da policija Republike Srpske na osebujan način tumači zapovjednu odgovornost. Kad dođe do incidenta, izoliranog slučaja, vuku zapovjednu odgovornost od vrha, glavnog stožera i glavnih zapovjednika. To proizlazi iz njihove strateške politike da izjednače krivicu u prošlim ratovima jer vodstvo Republike Srpske političko i vojno iz devedesetih, svi su osuđeni kao ratni zločinci u Hagu. Njihov interes je da što je više vojni vrh Hrvatske i sutra Bošnjaka bude osuđen i njihova policija masovno je upućivala kaznene prijave koje leže u tužilaštvu. Pošto toliko ih godina nitko nije riješio, očigledno da nemaju neku osnovu.

Postoji li šansa da se istražuju te akcije?

One se ozbiljno istražuju. To su združene akcije Hrvatskog vijeća obrane, Hrvatske vojske, Armije BiH u oslobađanju BiH u završnim fazama i tamo su Srbi locirali nekoliko ili dosta slučajeva koji bi se mogli okrakterizirati kao ratni zločini. Tu su značajni naši generali zahvaćeni, ali se sve događalo na teritoriju BiH i te slučajeve oni nam sigurno neće ustupiti.

'Očekujem da će politika to dati DORH-u'

Kako će za dva-tri tjedna Hrvatska reagirati?

Teško je znati kako će politika napraviti. Politika može odbiti, ima uvjeta u sporazumu. Može reći da to nisu kaznena djela ili reći da to ugrožava sigurnost RH, ili tako nešto. Ja intimno očekujem da će to politika dati onome tko jedini može prosuditi a to je Državno odvjetništvo RH koje bi trebalo utvrditi sve činjenice. Ono će se naći u lošoj situaciji jer je politika kontaminirala ovaj slučaj. Ako kažu da nitko nije kriv, ako ne podignu optužnicu ,ako obustave postupak, tko će nas obranit da politika nije utjecala na DORH i naredila da tako naprave. Napravljena je loša atmosfera bez ikakve potrebe. Siguran sam da svi generali ne mogu odgovarati, radilo se o granatiranju teritorija BiH ali nitko ne spominje da su s teritorija BiH granatirane naše snage. Naravno da su odgovorile, da su poslale dva MIG-a, Perišin je stradao u toj akciji ako se dobro sjećam. Vojno opravdanje je sigurno postojalo. Je li došlo do kolateralnih žrtava, netko podbacio s topovskim paljbama i krivo gađao to ne znamo. Za tako izoliranu akciju ne mogu biti krivi 11 živih zapovjednika i 3 mrtva.