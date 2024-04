Iako je jučer opet bilo i kiše, a u gorskom dijelu susnježice i snijega, za sve kojima više nije do zimskog ugođaja, imamo dobre vijesti, a to je povratak sunčanijem i toplijem proljetnom vremenu! Od danas pa do sredine idućeg tjedna bit ćemo pod utjecajem prostrane anticiklone koja će nam konačno donijeti stabilnije vrijeme.

Danas ujutro nakon razvedravanja bit u prvom redu dosta hladno - temperatura će se nerijetko spustiti na nula stupnjeva, a u gorskoj Hrvatskoj bit će opet i minusa. Česta će biti i magla, osobito u Posavini gdje će se i najduže zadržati. Na Jadranu sunčanije i toplije, od 8 do 11.

Od sredine dana prevladavat će sunčano i bit će osjetno toplije - pogotovo nakon ovih 10-ak dana hladnijih od prosjeka, ali ipak krajem dana moguć je i kakav pljusak - najviše oko Siska i Karlovca. Na istoku zemlje pretežno sunčano i toplo, ovdje će se temperatura popeti i do 20 stupnjeva. Puhat će uglavnom slab sjeverozapadnjak.

Pretežno sunčano, ali također ne posve stabilno u drugom dijelu dana bit će i na jugu. Lokalni pljuskovi najizgledniji su ovdje na srednjem dijelu i u zaleđu, a puhat će slabo jugo. Promjenjivo krajem dana bit će i na sjevernom dijelu. Kiše i pljuskova bit će i u gorskoj Hrvatskoj, a temperatura dosta slična današnjoj – bit će oko 15 stupnjeva.

Idući dani na kopnu i moru

Od sutra počinje jedan period toplijeg i sunčanijeg vremena koji će nam trajati sve tamo negdje do sredine idućeg tjedna kad će opet biti pljuskova, no o tom potom! Zasada se držimo toga da je pred nama topao i sunčan vikend - osobito nedjelja, nakon koje će se temperatura opet približiti 30 stupnjeva.

Na Jadranu u subotu još mogućnost grmljavinskih pljuskova - osobito na južnom dijelu, ali i na Jadranu slijedi nekoliko sunčanijih i toplijih dana. U srijedu i ovdje novi oblaci i nove nestabilnosti u obliku pljuskova.

