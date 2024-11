U TUĐOJ DJEDOVINI / Vlada ima rješenje za problem zaštićenih najmoprimaca. Pogledajte tko je zadovoljan, a tko ne

Problem koji je bivša država stvorila - ova je konačno počela rješavati. I to kad ju je zbog problema zaštićenih najmoprimaca pritisnuo Europski sud za ljudska prava. Ispitali smo tko je zadovoljan s rješenjem, a tko ne. Prije 69 godina obitelj Ive Tukić doselila se iz Zagreba u Split, gdje im je država dala stan. "Nisam vlasnica, ali ovo je moj dom", kaže ova zaštićena najmoprimka pa dodaje: "Od 55., od mog prvog razreda osnovne škole sam tu, moj unuk je 5. generacija. Ja nisam za to da ostanem u tom stanu koji nije moj, koji nije moje vlasništvo, ali nisam ni za to da me se baca na ulicu", dodaje. Više u prilogu Katarine Brečić...