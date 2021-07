Sjednica Vlade krenula je u podne. Plenković je na početku izrazio sućut svim preminulima i stradalima u poplavama na zapadu Europe.

U Osječko-baranjskom i Vukovarsko-srijemskoj županiji dogodila se najezda komaraca, a Vlada je najavila novčanu pomoć - 3 milijuna za Osječko-baranjsku županiju i 2 milijuna za Vukavarsko-srijemsku županiju.

"Za koji tjedan s jednim cjepivom bit će procijepljeno 50 posto stanovništva, a s dvije doze je cijepljenje 39 %. Necijepljeni su u većem riziku. Što je više cijepljenih, to je manje teško oboljelih. U zemljama s puno cijepljenjenih rast novozaraženih ne prati broj teško bolesnih, to je važno. Što je više cijepljenih, to je manje teško bolesnih i umrlih. Rizik je veći za one koji nisu cijepljeni, poseban je rizik za starije i kronične bolesnike, pozivam da se cijepe. Još jednom apeliram na naše starije sugrađane da iskoriste priliku i cijepe se, cjepiva ima u izobilju", kaže Plenković.

"Omogućit ćemo svim hrvatskim državljanima, i oni nemaju zdravstveno osiguranje, da se cijepe. Hrvati u BiH mogu doći i cijepiti se besplatno. Mogu doći Hrvati iz svijeta i cijepiti se besplatno. Imamo toliko cjepiva da mogu doći i drugi", rekao je.

"Vidjeli ste ovu promjenu boja na karti ECDC-a, to je jasan signal. Imamo odlične odnose s našim susjednim zemljama i njihovim liderima, to su prijatelji, ali ako su signali na semaforu loši, onda Hrvatska imamo problem. Molim sve, najbolji način je cijepljenje, a drugo je visoki stupanj odgovornosti", rekao je.

Vili Beroš preuzeo je riječ.

"Broj preminulih u svijetu premašio je brojku od 4 milijuna. Udio novozaraženih u broju testiranih je 3,3 %", kaže Beroš.

Uz informacije o aktualnom stanju vezanom za koronavirus i za potres, na dnevnom redu je prijedlog odluke o osiguravanju provođenja cijepljenja protiv bolesti covid-19 hrvatskih državljana i drugih osoba koje nemaju status osigurane osobe u Hrvatskoj.

Vlada će, uz ostalo, razmotriti prijedlog o produžetku financiranja u 2021. godini programa energetske obnove obiteljskih kuća i donijeti zaključak u vezi s rješavanjem problematike dezinsekcije komaraca.

Na dnevnom redu je i Izvješće o provedbi Akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije za 2020.