Zastupnik Kluba socijaldemokrata u Hrvatskom saboru, Domagoj Hajduković za N1 je komentirao rezultate Popisa stanovništva. Podsjetimo, prema prvim službenim rezultatima Popisa, u Hrvatskoj je 3.888.529 stanovnika, gotovo deset puta manje nego na prethodnom Popisu prije deset godina.

"Mislim da je to summa summarum jedne duže politike. Demografska politika i zadržavanje stanovništva u Hrvatskoj nije pitanje samo radnih mjesta. To je pitanje i pravne sigurnosti, to je pitanje i ozračja u društvu i tako dalje.

'Realnost je da je u Osijeku gotovo svaka druga kuća prazna'

Ja dolazim iz Slavonije koja je demografski najpogođeniji dio države. Ja znam ljude iz Slavonije koji su radili dobre poslove i radili su u sektorima gdje su imali dobre plaće, ali su otišli jer nisu mogli trpjeti nepravdu, korupciju i opću atmosferu u društvu", kazao je Hajduković za N1.

Tvrdi da osječko-baranjski župan Ivan Anušić ima direktan uvid u to što se događa i kako zapravo Slavonije izgleda. "Ne može bježati od realnosti da vam je gotovo svaka druga kuća u Osijeku prazna. Žao mi je što drugi HDZ-ovi župani nemaju hrabrosti suočiti se sa stvarnošću", poručio je.

'Ovo je krizna situacija'

Hajduković je kazao da nije istinito da od oporbe ne dolaze nikakvi prijedlozi te napomenuo da je "situacija krizna" i da je potrebno sjesti i razmisliti što dalje.

"Očekivao sam da će Vlada nakon objave ovakvih rezultata imati izvanrednu sjednicu, proglasiti izvanredno stanje i početi se baviti ovim problemom par excellence. Te mjere ne mogu biti usmjerene samo na demografiju, nego to mora biti jedna šira reformska slika. To nije projekt jedne Vlade nego više mandatnih perioda”, zaključio je Hajduković.