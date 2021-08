Human Rights Watch, Amnesty International i druge nevladine organizacije kritizirale su u utorak novi hrvatski mehanizam za nadzor granice, a izražena je zabrinutost u pogledu neovisnosti i efikasnosti tijela.

“Nedavni medijski izvještaji i službene izjave o novouspostavljenom mehanizmu za nadzor granice u Hrvatsko izazivaju ozbiljnu zabrinutost, posebno u pogledu mandata, učinkovitosti i neovisnosti tijela”, navodi se u priopćenju koje potpisuju Amnesty International, Are You Syrious, Centar za mirovne studije, Danish Refugee Council, Human Rights Watch, International Rescue Committee, Refugee Rights Europe i Save the Children. “Hrvatska vlada objavila je da su pregovori o mehanizmu završeni, ali nije javno otkrila daljnje pojedinosti o njegovoj strukturi ili funkcioniranju”, dodaje se.

Mane neovisnog mehanizma

Neovisni mehanizam bi trebao pratiti postupanje policijskih službenika prema nezakonitim migrantima, nakon više izvještaja nevladinih organizacija o kršenju prava migranata na granici, što hrvatska vlada odbacuje. Osnivanje mehanizma ranije je predložila Europska komisija.

“Svaki mehanizam za nadzor granica trebao bi biti neovisan zakonski i u praksi te imati dovoljno resursa i snažan mandat za nadzor operacija povezanih s granicom bilo gdje na teritoriju države”, stoji u priopćenju nevladinih organizacija.

Dva prigovora

Sporno je što će, prema informacijama spomenutih nevladinih organizacija, mandat mehanizma biti ograničen na policijske postaje blizu granice i graničnih prijelaza, a većina spornih postupaka hrvatskih vlasti događa se dalje od njih, navodi se u priopćenju. Prigovor je upućen i u pogledu uključenosti drugih institucija i organizacija u tijelo.

“Kako bi mehanizam bio vjerodostojan i učinkovit, potrebno je uključiti neovisne institucije ili organizacije koje imaju iskustvo monitoringa – poput organizacija civilnog društva, agencija Ujedinjenih naroda i nacionalnih institucija za ljudska prava – koje financijski ne ovise o vladi”, poručuju nevladine organizacije i dodaju da bi mehanizmi koji ne poštuju takve standarde mogli poslužiti kao negativni presedan za buduće mehanizme nadzore granice, čime bi potkopali napore Europske komisije za okončanjem nasilja na vanjskim granicama Unije.

“Komisija bi trebala aktivno analizirati i procijeniti mehanizam kako bi osigurala da hrvatske vlasti uspostave sustav koji može vjerodostojno pratiti poštivanje zakona EU-a u graničnim operacijama te bi trebala pružiti političku i financijsku podršku samo sustavu koji ispunjava te kriterije”, dodaje se.