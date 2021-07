Nakon više od dvije godine korištenja na hrvatskim cestama, električni romobili konačno će biti ozakonjeni. Ministarstvo unutarnjih poslova u javnu je raspravu uputilo izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama kojim se u Hrvatskoj vozilo bez sjedećeg mjesta definira kao "osobno prijevozno sredstvo", a čiji radni obujam nije veći od 25 cm³ ili čija trajna snaga elektromotora nije jača od 0,25 kW i koja na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, piše Jutarnji list.

Vožnja nogostupom samo brzinom pješaka

Međutim, na ulicama i na cestama sve je više električnih romobila koji razvijaju brzinu i do 70 kilometara na sat. Ako prođe zakonski prijedlog MUP-a, svi će takvi električni romobili morati biti homologirani i registrirani da bi mogli sudjelovati u prometu na cestama, a ista je stvar i s električnim biciklima. U MUP-u smatraju kako će ova odredba dovesti do pada prodaje vozila sa sjedećim mjestom, a građani koji već imaju takve el. romobile imat će povećanje troškova. Uz to, mikro i mali poduzetnici koji se bave iznajmljivanjem električnih romobila sa sjedećim mjestom neće se moći baviti djelatnošću ako ta vozila ne registriraju, piše Jutarnji list.

Prema prijedlogu MUP-a, električne romobile mogle bi voziti samo osobe starije od 14 godina, a korisnik bi ga mogao voziti po biciklističkoj stazi ili traci. Ako toga nema, mogao bi ga koristiti po nogostupu, ali u tom slučaju bi morao ići brzinom pješaka - najviše 5 kilometara na sat.

MUP predlaže i veće kazne za prebrzu vožnju

Razlika između bicikla i električnog romobila upravo je u tome da se biciklist, kada nema biciklističke staze, mora spustiti na kolnik, a korisnik električnog romobila mora ići na nogostup. Kazna za nepridržavanje te odredbe bila bi 500 kuna. Također, prema predloženom zakonu korisnik električnog romobila noću bi morao koristi reflektirajući prsluk, a mlađi od 16 godina morat će nositi zaštitnu kacigu.

Uz odredbe koje se odnose na elektirčne romobile, u izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama MUP predlaže povećanje iznosa kazne za vožnju brzinom neprilagođenom uvjetima na cesti sa sadašnjih 500 kuna na 1000 kuna. Izmjenom zakona radnici "pauka“ moći će ukloniti automobil koji je parkiran na mjestu za punjenje električnih automobila.

Prema ovom prijedlogu vozači koji u automobilu razgovaraju na mobitel uz pomoć slušalica iste neće smjeti imati u oba uha već samo u jednom. Policija namjerava stati i na kraj vlasnicima stranih vozačkih dozvola koji divljaju po hrvatskim cestama. Predlaže se ozakonjenje primjene zaštitne mjere zabrane korištenja strane vozačke dozvole u trajanju od mjesec dana do dvije godine.