Zadnji krug pregovora HDZ-a i DP-a odvio se u utorak, a HDZ je potom najavio da se pregovori nastavljaju u četvrtak. No čini se da DP-ovci ne planiraju dolaziti u Zagreb iz Slavonije do sljedećeg tjedna. Prije roštilja za Praznik rada, poslali su znakovitu poruku - predložili su Srbina za ministra branitelja. Učinili su to kako bi pokazali da nemaju ništa protiv srpskog naroda već isključivo protiv SDSS-a i Milorada Popovca.

Danas je premijer Andrej Plenković rekao na konferenciji za medije kako, ne samo da ima 76 ruku, već teoretski ima i 83, ali čini se, nikako da se zbroje. I dalje, o manjinama izbjegava govoriti.

RTL-ov politički komentator Mate Mijić objasnio nam je političku matematiku i zavlači li Domovinski pokret pregovore.

"Pregovore se svjesno i vrlo proračunato odugovlači, ali ne čini to Domovinski pokret. Doduše, ne čini to ni HDZ kao stranka. To prvenstveno radi Andrej Plenković koji, po svemu sudeći, ne želi da mu unutarstranački konkurenti uz asistenciju Domovinskog pokreta kroje saborsku većinu, a poslije toga i vladu."

Danas se oglasio i Most s, u najmanju ruku, neočekivanim zahtjevom. Naime, predložili su promjenu Ustava koja bi ograničila mandate manjina i njihov utjecaj na formiranje vladajuće većine, a time bi se spriječila politička trgovina. Kakvu je Božo Petrov time poruku poslao Domovinskom pokretu?

"Most je ovih dana poslao nekoliko vrlo jasnih poruka Domovinskom pokretu, a zajednički je nazivnik svih tih poruka da je moguće ispoštovati obećanje biračima da neće s HDZ-om i prije novih izbora donijeti nekoliko zakona koje bi birači nagradili na izborima. Nemojmo zaboraviti da među njima ima dosta zle krvi, ali Most ipak predlaže Penavu za predsjednika Sabora. Mislim da je manje-više svim političkim akterima jasno da je ovakav model manjinskog predstavništva ne samo nepravedan, već šteti percepciji nacionalnih manjina u hrvatskom društvu zbog trgovačkih odluka pojedinaca od kojih neki dobiju glasova koliko i predsjednik razreda u školi. Most sad nudi DP-u da budu dosljedni i riješe pitanje manjinskih predstavnika u antikorupcijskoj većini, kad se već pokazuje da im je u pregovorima s HDZ-om to glavni kamen spoticanja."

Možemo!, pak ne želi Ivana Penavu kao predsjednika Sabora. Rekao je to Tomislav Tomašević još jučer, a danas kaže kako vjeruje da ni SDP-u nije prihvatljiv. Sporno mu je što Most sa 7 mandata predlaže predsjednika Sabora iz stranke s 13 mandata, uz SDP i Rijeke pravde koje su osvojile 42 mandata. Ima li nade za SDP-ovu koaliciju, Mijić kaže:

"SDP-ova koalicija ne postoji niti je kao takva ikad postojala. Nema šanse da bi dio desnih zastupnika glasovao za lijevu vlast koja bi provodila lijeve politike. Konstituiranje Sabora je jedno, a vlada nešto drugo. Vlada desnice i ljevice nije moguća. Što se tiče Tomaševića i Možemo, njima izgleda odgovara HDZ. Ne mogu s ostatkom ljevice predizborno, ne mogu s desnicom kratkotrajno postizborno da se konstituira Sabor. Svaki potez koji vuku ide u prilog HDZ-u."

Ipak, koliko god HDZ-u išla u prilog SDP-ova "loša" taktika, upitno je koliko će ih "koštati" afere koje ih (opet) tresu. Naime, skoro pola godine nakon prometne nesreće, konačno je podignuta optužnica za izazivanje nesreće protiv Marija Banožića. Dogodilo se to samo par dana nakon dolaska Rafalea u Hrvatsku. Danas imamo nova uhićenja, između ostaloga i bivšeg suradnika HDZ-ove ministrice Nine Obuljen Koržinek. Sve su to "afere" na koje je javnost upozoravala mjesecima, a sad su stigli neki epilozi nakon izbora. Pomaže li to ili odmaže HDZ-u i Plenkoviću?

"Svakako im ne pomaže, ali HDZ se pokazao kao vrlo izdržljiva zvijer. Unatoč nebrojenim aferama, stranka je ostvarila vrlo dobar rezultat na izborima i to na visoku izlaznost. To nam govori da birači u ovu oporbu jednostavno nemaju previše povjerenja jer, da imaju, HDZ se od svih tih afera ne bi mogao oporaviti. Bude li novih izbora, svi relevantni akteri moraju razmišljati kako presložiti karte da maksimaliziraju svoje izborne šanse", objasnio je Mate Mijić.

