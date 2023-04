Saborska zastupnica Glasa Anka Mrak-Taritaš nije uspjela uvjeriti zastupnike HDZ-a da prihvate njezin prijedlog Rezolucije o klimatskoj i okolišnoj krizi čijim bi se prihvaćanjem pozvalo Vladu i ministarstva da ubrzaju potrebne korake za zaustavljanje globalnog zatopljavanja.

Mrak Taritaš podsjetila je da je Europski parlament, krajem 2019., prihvatio rezoluciju kojom je proglasio klimatsku i okolišnu krizu te pozvao Europsku komisiju, države članice i sve globalne aktere da hitno poduzmu odgovarajuće mjere potrebne za borbu protiv opasnosti vezano uz to.

Matak Taritaš: Hrvatska koristi manje od 10 posto solarnog potencijala

Ističući da su i obnovljivi izvori energije okosnica Zelenog plana EU i tranzicije na klimatski neutralnu ekonomiju, upozorila je da Hrvatska trenutno koristi manje od 10 posto solarnog potencijala. "Značajno zaostajemo za ostalim zemljama, čak i nekim manje sunčanim nego mi", kazala je.

EU je, dodala je, prošle godine prihvatila strategiju za korištenje solarne energije, zajedno sa nizom preporuka za uklanjanje administrativnih prepreka i ubrzanje postupka ishođenja dozvola i priključivanja na mrežu.

Također, prihvatila je i direktivu koja obvezuje Hrvatsku da poduzme određene korake po tom pitanju, među ostalim, da države članice moraju osigurati uvođenje odgovarajućih uređaja za iskorištavanje solarne energije. Vlada je, kaže, u međuvremenu po tom pitanju donijela neke strategije, ali nema akcijskih planova vezanih uz to.

Podsjetila je i da kad se u Europskom parlamentu izglasavala Rezolucija o klimatskim promjenama, nitko od HDZ-a nije glasao nju, osim Dubravke Šuice. "Mislim da je apsolutno jasno što HDZ misli i o borbi protiv klimatskih promjena", ocijenila je.

Brkan (HDZ): Vlada postupa u skladu s međunarodnim obvezama

HDZ-ov Jure Brkan smatra pak da taj prijedlog rezolucije nije nešto toliko nužno i bitno i što će spasiti i zaustaviti klimatske promjene.

Istaknuo je i da je Vlada u svom negativnom mišljenju o njoj navela da sve što Mrak-Taritaš navodi u prijedlogu rezolucije već jest neupitan dio smjera djelovanja Vlade i svih nadležnih ministarstava. Također, Vlada napominje da Hrvatska postupa u skladu sa obavezama koje za nju proizlaze iz međunarodnih ugovora, neovisno o postojanju rezolucije Hrvatskog sabora te i da Hrvatska neupitno podržava klimatsko djelovanje EU.

Brkan je podsjetio i da je Vlada, među inim, donijela Strategiju nisko ugljičnog razvoja RH do 2030. s pogledom na 2050., donijela je i integrirani nacionalni energetski i klimatski plan za razdoblje od 2021. do 2030. kao i Strategiju prilagodbe klimatskim promjenama do 2040., s pogledom na 2070.

U tijeku je i izrada akcijskih planova za svaku od strategija, dodao je. Oporbeni klubovi ustrajni su u mišljenju da bi Hrvatski sabor trebao donijeti tu rezoluciju jer je to pitanje koje je važno za sve.

Sandra Benčić (Možemo) poručila je da Mrak-Taritaš na tom prijedlogu ne skuplja političke poene, ne inzistira da se usvoji u predloženom obliku niti da bude njezin prijedlog. "Od svega je bila spremna odustati da bi se dobio konsenzus. I to je odbijeno", kazala je.