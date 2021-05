PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Glasovali Tomašević, Škoro, Celjak...

8:30 - Odmah u jutarnjim satima na birališta su došli i neki gradonačelnički kandidati. Tako je Tomislav Tomašević glasova u OŠ kralja Tomislava. On je na biralište na Novoj cesti došao u društvu supruge i psa.

Tomašević

"Izbori su povijesni. Zagreb će dobiti novog gradonačelnika. Nadam se velikoj izlaznosti, vrijeme je lijepo", prenosi Index Tomaševićevu izjavu. Miroslav Škoro je svoj glas ubacio u kutiju na biračkom mjestu u Gračanima. Također, glasovati je došao i Ivan Celjak, HDZ-ov kandidat za župana Sisačko-moslavačke županije.

DIP: 'Nema nepravilnosti'

8:00 - Sva biračka mjesta za drugi krug lokalnih izbora, a gotovo ih je 5.500, otvorena su i prvi birači već su obavili svoju dužnost, potvrdila je u nedjelju članica Državnog izbornog povjerenstva (DIP) Ivana Belec.

Otvoreno je svih 5. 496 biračkih mjesta, pa i onih 25 pod šatorima na Banovini, rekla je Belec Hini. Istaknula je kako je prvi izborni sat protekao u redu i kako do DIP-a nisu stigle prijave o eventualnim nepravilnostima.

Birališta su otvorena

7:00 - U Hrvatskoj je u nedjelju ujutro otvoreno gotovo 5500 biračkih mjesta na kojima birači u drugom krugu lokalnih izbora odlučuju tko će iduće četiri godine voditi najveće gradove, ali i niz županija i općina.

Birališta su otvorena od 7 do 19 sati, a s njihovim zatvaranjem prestaje dvodnevna izborna šutnja. Sat nakon zatvaranja, Državno izborno povjerenstvo (DIP) na svojoj će mrežnoj stranici objaviti prve izborne rezultate.

Iz DIP-a su u subotu izvijestili da je bilo kršenja izborne šutnje.

Birači donose konačnu odluku o čelnicima gradova i županija

Birači će u nedjelju donijeti konačnu odluku tko će biti gradonačelnik Zagreba, izabrat će i 14 župana, gradonačelnike 56 gradova i načelnike 87 općina. Drugi krug održava se u 432 grada i općine, pravo birati ima tri milijuna 231 tisuću birača, tiskano je 4,1 milijun glasačkih listića.

Glasačka kutija

U svim tim gradovima i općinama neće se birati gradonačelnici i načelnici, ali hoće župani, njih čak 14 od ukupno 20. Odnosi se to i na potresom pogođenu Banovinu, odnosno Sisačko-moslavačku županiju, gdje će župan biti izabran u drugom krugu, a to onda znači da glasovanje mora biti ponovljeno na svim biračkim mjestima, pa i u 25 šatora diljem županije kao i u prvom krugu.

Na glasačkom listiću dva kandidata

Birati mogu punoljetni hrvatski državljani s prebivalištem u jedinici za čija se tijela izbori provode. Glasovati se može samo u mjestu prebivališta, a ne u nekom drugom mjestu. Za razliku od prvog izbornog kruga, kada je na pojedinim glasačkim listićima znalo biti i do deset kandidata, kao u Zagrebu, birače će ove nedjelje dočekati listići s imenima samo dvaju kandidata.

Izuzetak je općina Kraljevec na Sutli, gdje će na listiću biti imena troje kandidata SDP-ove Blanke Stipičić Berić, HDZ-ova Dražena Jambrešića i nezavisne Danijele Pongrac, dvoje posljednjih u prvom je krugu dobilo isti broj glasova, pa oboje idu u drugi krug s Berić.

Glasački listići

Kandidati će biti poredani ovisno o broju glasova koje su dobili u prvom krugu, glasuje se zaokruživanjem rednog broja ispred imena i prezimena kandidata za kojeg se birač odlučio. Pobijedit će kandidat koji dobije veći broj glasova birača koji su glasovali.

Listići za izbor župana su plave boje, za gradonačelnike i načelnike, bijele.

Epidemiološke mjere nepromijenjene

Iako su epidemiološke prilike znatno povoljnije nego prije 14 dana, u nedjelju vrijede iste mjere zaštite od covida kakve su vrijedile i tada, dakle maske obvezne, a razmak dva metra.

Preporučuje se nošenje vlastite olovke na biralište, dezinfekcija, što kraće zadržavanje na biračkom mjestu. Glasovati će moći i birači koji su u izolaciji i imaju covid i oni koji su u samoizolaciji.

Birači pozitivni na covid ne mogu na biračko mjesto, njima dolaze članovi biračkog odbora. Tada glasuju ispred ulaza u stan ili kuću uz pomoć osobe od povjerenja. Da bi mu se utvrdio identitet, takav birač dužan je članovima biračkog odbora na primjerenoj udaljenosti pokazati osobnu iskaznicu.

Izbore će motriti nešto više od 8300 promatrača. DIP će u podne i u 17 sati, objaviti podatke o odazivu birača.

U nedjelju se ponavljaju izbori za Gradsko vijeće Varaždina na jednom biračkom mjestu i za Općinsko vijeće Kneževih Vinograda na osam biračkih mjesta.

Belec (DIP): Prvi birači već su obavili svoju dužnost

U 20 sati prvi izborni rezultati na DIP-ovoj stranici

Birališta otvorena u 7 sati zatvaraju se u 19 sati, a time prestaje dvodnevna izborna šutnja za čije su kršenje propisane kazne od tri tisuće kuna, primjerice za građanina, do pola milijuna kuna za političku stranku koja to učini.

Sat nakon zatvaranja, dakle u 20 sati, DIP će na svojoj će mrežnoj stranici objaviti prve izborne rezultate, prvo one sa manjih biračkih mjesta, kasnije one sa većih, jer u tim slučajevima za brojanje glasova, zapisnike i sl. treba više vremena. Ipak, očekuje se kako će do 22 sata biti poznati rezultati sa 90 posto biračkih mjesta.

Birači u nedjelju biraju načelnike 87 općina, gradonačelnike 56 gradova i Grada Zagreba, 14 župana.

Drugi se krug održava 432 grada i općine, pravo birati ima tri milijuna 231 tisuću birača, tiskano je 4,1 milijun glasačkih listića, izbore motri nešto više od 8300 promatrača.

U nedjelju se, na jednom biračkom mjestu, ponavljaju izbori za Gradsko vijeće Varaždina te na osam biračkih mjesta za Općinsko vijeće Kneževih Vinograda.