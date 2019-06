KUŠČEVIĆ VJERUJE U UNUTARNJU SABOTAŽU HDZ-A, KOMENTIRAO I BRKIĆA: ‘Nadaj se svačemu, ne čudi se ničemu’

Kuščević vjeruje kako je bilo sabotiranja kampanje HDZ-a pred europske izbore, a one koji su to namjerno čini misli da bi se trebalo kazniti

HDZ-ov ministar Lovro Kuščević komentirao je danas navode glavnog stranačkog analitičara Robert Kopala da je za katastrofalan rezultat HDZ-a na izborima za Europski parlament kriva unutarnja sabotaža te da posjeduje dokaze u prilog tome. Kuščević vjeruje kako je bilo i sabotiranja kampanje, a ako se utvrdi da je to netko namjerno činio misli da mora biti kažnjen.

“Pa to je jedan od poslova gospodina Kopala upravo da otkrije razlog zašto nismo postigli uspjeh kako smo si zacrtali. Da li su to sabotaže, da li su to neki drugi razlozi, neke ptice, o tome ćemo razgovarati”, rekao je Kuščević za RTL. “Naravno, ukoliko je netko namjerno sabotirao kampanju da mora biti takvih sankcija”, dodao je na pitanje hoće li biti sankcija za one koji se nisu dovoljno potrudili ili su namjerno sabotirali, te je naglasio da nije vrijeme za “prejudiciranje” jer treba pričekati što će pokazati analiza.

“Vjerujem da je bilo i takvih elemenata”, konkretno je odgovorio Kuščević na pitanje o sabotaži. Je li u to uključen Milijan Brkić nije želio reći, ali je poručio “Nadaj se svačemu, ne čudi se ničemu”.

Podržava i dalje Plenkovića

Kuščević također ne vidi nikakvu odgovornost premijera i predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića za loš rezultat. “Pa mislim da je predsjednik stranke i premijer napravio dobar posao, da je sastavio dobru listu, dobar predizborni program, dao je sebe u kampanju, nema skupa gdje nije bio, nema općine, grada, županije gdje se nije pojavio, dao punu podršku i kao predsjednik HDZ-a, a evo ga i punu podršku EPP-a, znači kolega iz EPP-a koji su se uključili u kampanju i mislim da nema mjesta njegovoj odgovornosti”, naglasio je Kuščević.

NETKO IH SABOTIRA? Nove iskre frcaju u HDZ-u, Robert Kopal izjavom o ‘sabotaži iznutra’ uznemirio HDZ-ovce

REPORT IZ HDZ-A OTKRIVA ŠTO SE DOGAĐA U STRANCI: Članovi šokirani rezultatom; ‘Nikad Crkva nije bila ovako protiv nas’