U studiju Net.hr-a gostovao je prometni stručnjak dr.sc. Željko Marušić, koji je, između ostalog, komentirao i promet u Zagrebu te gužve koje se svakodnevno stvaraju u metropoli. "Objektivan problem Zagreba koji je nastao nakon desetljeća zanemarivanja bitnih prometnih elemenata jest nedostatak odgovarajućeg javnog gradskog prijevoza. Zagreb bi trebao imati metro", kazao je Marušić.

"Drugi problem je što je Zagreb među svim metropolama na svijetu na rijeci, a ima uvjerljivo najmanje mostova. Zagreb je grad na rijeci bez mostova. Imamo tu pet bitnih motova, a trebalo bi ih biti barem dvostruko", smatra prometni stručnjak Željko Marušić.

Ono što bi za Zagreb bio prioritet je Jarunski most, dodaje. "Izgradnjom Jarunskog mosta od pravca Petrovaradinske do Blata, i ako bi se taj medicinski centar konačno stavio u funkciju te bi se smanjio broj bolnica u gradu, to bi rasteretilo grad i olakšalo bi život ljudi", kaže.

Marušić kaže da moramo rasteretiti promet Jadranskim mostom, a ponovo je izrazio nezadovoljstvo rotorom, odnosno njegovom rekonstrukcijom. "Ovo što je bio rekonstruiran rotor, ja sam bio protiv te rekonstrukcije. Imamo rotor sa semaforima, to je apsurd. Da se prvo napravio Jarunski most, onda bi možda shvatili da ta rekonstrukcija nije potrebna jer bi velik dio prometa preusmjerili iz tog pravca. Nije bio bit problema progurati kroz to mjesto preveliku količinu vozila, nego preusmjeriti. Išlo se krivo, ali što je tu je", smatra ovaj prometni stručnjak.

'Ministarstvo je za njih Oxford'

Upitan ima li još nekih prometnica koje su zeznute, kaže da ako imamo prometni sustav koji je neodgovarajući, ne može se sada premještajući iz jednog džepa u drugi dobiti nekakav benefit bez nekakvih dodatnih ulaganja. "Ovo što je nova vlast napravila u Deželićevoj i ovo što su učinili zatvaranjem stare Vlaške, tu su pucali sebi u koljeno. U istom sustavu vi ste prenamijenili dio prostora iz jednog vitalnog resursa u drugi. Sad imamo apsurd u ulici Đure Deželčića, pogledajte ujutro kada ide rijeka vozila, uzeli ste im jednu traku, a pogledajte kroz jutro, ne pođe niti jedan bicikl. Prometnica koja se koristila 100 posto je prenamijenjena za bicikliste koji ju koriste 1 posto. Bio sam protiv toga i nadam se da će se to, kada dođe druga vlast, vratiti na prvobitno stanje", rekao je.

Zatvaranje stare Vlaške po njemu je bio također promašaj, jer sada kada se ide sa sjevernog dijela grada, bude kilometarska kolona. "Oni su dobili 100 na mostu, a na ćupriji su izgubili 200. To je primjer kako nova vlast dođe i ponaša se diletantski", oštro je poručio Marušić.

"Iznosio sam ovaj prijedlog, a sad ću ga opet ponoviti – prometni sustav mora biti cjelovit. Ne možete primjerice za internetski sustav odrediti da svaki grad ima svoja pravila. Cjelokupni promet bi trebao biti pod ministarstvom prometa. Kad drugi put padne nekome napamet da napravi takvu glupost – ne može, to mora raditi ministarstvo. Kakvo takvo, ministarstvo je za njih (op.a.Grad Zagreb) Oxford kada gledamo ova rješenja", zaključio je dr.sc. Željko Marušić u studiju Net.hr-a.

Cijeli intervju pogledajte u nastavku.