Hrvatska biskupska konferencija komentirala je slučaj đakovačko-osječkog nadbiskupa Đure Hranića, koji je, prema pisanju tjednika Novosti, znao za svećenika pedofila iz vukovarskog nasilja Sotin, ali 14 mjeseci nije poduzeo ništa.

HBK: 'Želimo istaknuti da žrtva uvijek mora biti u središtu'

“Hrvatska biskupska konferencija nije mjerodavna za konkretne slučajeve poput onoga koji ste spomenuli u svojem upitu, nego su za sve takve slučajeve mjerodavni mjesni biskupi i pojedina tijela Svete Stolice.

Ali Hrvatska biskupska konferencija izražava duboko žaljenje i suosjećanje sa žrtvama nasilja koje je počinila bilo koja crkvena osoba i osuđuje svaki takav čin", započeli su iz HBK-a za N1.

Uz to, na tragu nastojanja i preporuka sveopće Crkve predvođene papom Franjom donijela je sve potrebne preporuke i smjernice kako bi se unaprijedila prevencija i spriječilo takve slučajeve. I još želimo istaknuti da žrtva uvijek mora biti u središtu u smislu empatije i svekolike pomoći kako bi, koliko je moguće, mogla nadići tešku traumu”, naveli su iz HBK-a.

Oglasio se i Hranić

Naime, Hranić je utorak progovorio o tom slučaju: "Želim napomenuti da je, koliko mi je poznato, nakon župnikove smrti stala svaka daljnja istraga i proces protiv njega.

Podizanje optužnice još uvijek nije pravomoćna presuda i budući da proces nije okončan nije nam poznata krajnja istina. Župnik je umro, a da prethodno nije bio ni osuđen ni oslobođen optužbi."

O ovom je slučaju danas u Točki na tjedan govorio i teolog, predstojnik katedre za moralnu teologiju Katoličko-bogoslovnog fakulteta u Zagrebu Tonči Matulić.

“Mislim da je papa Franjo u jednom pismu imena “Kao majka koja ljubi” jasno naznačio da ako pastir Crkve u ovim stvarima nije postupao onako kako to Crkva propisuje, da se može raditi i o određenim kaznenim mjerama.

To može biti da ga Sveta stolica opozove ili da sam podnese ostavku. Crkva je razradila sve proceduralne mehanizme”, kazao je Matulić pa nastavio:

“Sad je najvažnije mijenjati paradigmu Crkve da znamo prepoznati da oni koji brane Crkvu zapravo rade veću štetu nego korist. Priznati da je počinjen zločin pedofilije i staviti u središte žrtvu i ispričati se za to, ponuditi resurse da im se pomogne, to je snaga Crkve i to su vrijednosti zbog kojih Crkva i postoji.”