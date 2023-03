Đakovačko-osječki nadbiskup obratio se javnosti vezano za svećenika pedofila iz naselja u Vukovaru. Đuro Hranić je znao za zlostavljanje, no 14 mjeseci nije poduzeo ništa. Sada se obratio javnosti na press konferenciji.

"Svjesni smo sve ozbiljnosti i dubine ozljeda i rana koje nastaju zlostavljanjem i dodatno pogrešnim ponašanjem nas koji smo pozvani reagirati, zaustaviti i spriječiti daljnje nasilje”, rekao je Hranić u uvodu obraćanja javnosti.

“Crkva i svatko od nas crvkenih ljudi, pa tako i ja, želimo se suočiti sa svakim zlodjelom i slabošću u svojim redovima. Crkva je po svom poslanju i po naravi svjedok Evanđelja, radosne i osloboditeljske vijesti Isusa Krista. I zato kad je u pitanju nasilje nad maloljetnicima, u Crkvi više nema mjesta toleranciji.

'Treba voditi računa i o dostojanstvu počinitelja'

"Susret s prijavom o možebitnom seksualnom zlostavljanju maloljetnika iznova nas čini svjesnima da je zaista riječ o delikatnom području i svi smo dužni pristupiti s velikom ozbiljnošću i odgovornošću.

Treba razumjeti roditeljske osjećaje i njihovu patnju, no treba voditi računa i o dostojanstvu eventualnog počinitelja. Pristigla prijava je prijava koja uvijek treba biti provjerena i ispitana", kazao je Hranić, prenosi N1.

Na pitanje zašto nije umirovio svećenika, Hranić je odgovorio: "Ostavio sam ga jer je župa Sotin mala, nemamo dovoljno svećenika.. I sad imamo svećenik koji imaju 75 godina pa su na župi. Kad sam susretao vijeće župno, oni su bili zadovoljni s njim, većina župljana su bili zadovoljni s njime, oni su rekli - ostavite ga ovdje jer nećemo imati svećenika. Ljutili su se oni koji su ga prijavili. Nisam ja njega morao ostaviti. Rekao sam da se župnika povlači kad se podiže optužnica.

Postavljeno mu je i pitanje zašto je 2020. omogućio da bude u istoj župi u kojoj je optužen da je još 2017. i 2018. zlostavljao djecu. "Služba se ograničava kad biva podignuta optužnica. Vi očito niste poznavali pokojnog župnika. On tada više nije bio sposoban za takve stvari. On je tada bio tipični starac. Kad se starce miče iz njihovog svijeta, njima se ruši svijet. U takvom stanju kakvom je bio nisam smatrao da je on prijetnja za okolinu," kazao je nadbiskup.