Mjesto Putini, nedaleko Rovinja, posljednjih je dana postalo jedno od popularnijih naselja u Hrvatskoj. Razlog ne treba previše pojašnjavati, a mještani imaju razne ideje kako baš odavde poslati poruke Vladimiru Putinu.

"Nek dođe u Putine, da ću mu pokloniti afričku šljivu, jer izgleda da mu je to problem. Moguće, moguće da to, svoje frustracije rješava na taj način. Pisala bi mu mail, ali nisam mogla naći kontakt, bi bi. I svašta bi mu napisala", kazala je za RTL Direkt Ileana Banić.

U Putinima ne živi nitko s prezimenom Putin, dok ih u susjednom mjestu ima. Kako govore, ne znaju zašto se baš njihovo selo zove tako.

'Selo kao i svako drugo...'

"Selo Putini kao i svako drugo selo, nazvano po nekom. Vjerojatno prezime Putina. Košara su bili starosjedioci, Košara. Dok se nisu doselili sa strane", kazao je Mirko Košara.

Banić je kazala da se mjesto oduvijek zvalo ovako te da nemaju puno stanovnika, njih pedesetak.

"Kažu Istrijani da Putini znači 'Puti ni'. Nema puta," pojasnila je Banić. Ipak, s putevima nemaju problema, a mjesto je i ranije bilo atrakcija, posebno turistima.

Putini su bili tu stoljećima prije Putina, a bit će, kažu, i kada on bude samo strašna uspomena. "To je od mojih starih i nona i djeda pradjedova. Ne bih mijenjao. Mi nemamo veze, nismo nikad imali, a ne daj Bože da imamo", rekao je Miro Košara. "To je mjesto, s Putinom nema veze. Šta će mi on. Za njega ne volim ni čut. On je krvnik", smatra Lucija Ivančić.

Kada ovo ne bi bila priča o mjestu nego o mještanima, pisalo bi se o duhovitim i dragim ljudima, koji se ponose svojim korijenima, a Putin ili Putini - to ih ne zanima.

Prije Putina, najpopularnije mjesto u Istri bilo je - Korona. Iako Istra nema mjesto Mir, ima Mirnu. Možda bude dovoljno.