Neki su se roditelji ovog vikenda neugodno iznenadili kada su ih iz policije nazvali da dođu po svoju djecu u stanicu. RTL Danas je bio u akciji s policijom upravo po noćnim klubovima. Cilj je bio provjeriti ima li u njima mlađih od 16 godina nakon 23 sata.

Policija je provjeravala kafiće i klubove

Prvi cilj policije je bila provjera po parkovima ima li mladih ispod 16 godina vani da ih upozore da uskoro moraju kući, piše Danas.hr. S obzirom na maloljetnike, policajke su u civilu, prva grupa nije bila sporna. Ani iz Odjela maloljetničke delinkvencije Policijske uprave zagrebačke rekla je da djeluju preventivno.

"Da su ispod 16, upozorili bi ih, ali cure su bile ok. One sve imaju 16 godina, čekaju autobus i one će se uputiti kući", dodala je Ani.

Ovoga vikenda grad i nije bio pretjerano pun jer je većina otišla na produženi vikend pa smo se vratili u sjedište krim policije.

U zatvorene prostore, lokale i klubove, s ekipom RTL-a je sada išla i interventna policija. Prva lokacija bila je zagrebačka Dubrava.

Otac: Lagala je, rekla je da ide prespavati kod prijateljice

Dok su interventna i specijalna osiguravale svaki kutak kafića, dogovor je bio da odmah ulazi i ekipa za maloljetničku delinkvenciju koja provjerava ima li u kafiću uopće maloljetnika.

U prepunom je lokalu na kraju samo jedna osoba mlađa od 16 godina. Policija ju je odvela u službene prostorije s obzirom da je već debelo prošla ponoć. Odmah su obaviješteni roditelji, a po djevojku je stigao otac. Prvo moraju ispuniti jedan obrazac i odgovoriti na sva pitanja. Djevojka je imala 0,79 promila alkohola u krvi. Njezin otac nije htio pred kamere, ali je rekao kako mu je kćer lagala da ide prespavati kod prijateljice.

Poziv policije šokirao je još jednu majku

Znatno je teža situacija bila u dva ujutro u drugom lokalu punom mladih. Valentina iz Odjela maloljetničke delinkvencije PU zagrebačke rekla je da su situacija i vrijeme drugačiji.

"Znači iza ponoći je, zatekli smo više osoba ispod 16 godina koje su se nalazile u noćnom izlasku što sukladno Zakonu nije dozvoljeno jer se u tom trenutku nisu nalazili u pratnji odrasle osobe", kazala je Valentina.

Policija na licu mjesta, osim utvrđivanja identiteta i dobi, ne ulazi u puno detalja.

"Postoje osobe koje nisu imale osobne dokumente sa sobom, treba utvrditi njihove identitete. Nakon toga se pozivaju roditelji koji trebaju potvrditi da se one nalaze u ovom trenutku vani. Da li je to dozvola roditelja ili neki drugi razlozi, to je nešto što ćemo naknadno utvrđivati", dodala je Valentina.

Poziv policije šokirao je još jednu majku koja je oko tri ujutro morala doći u policiju po kćer. Majka je za RTL kazala da je otišla ranije spavati, a da joj kćer nije rekla gdje ide. Dodala je da se 13-godišnja kćer iskrala iz kuće te kada ju je poslije srela, vidi da joj je kćer "prisebnija".

Problem s maloljetnicima raste

Prošle godine 869 maloljetnih osoba zatečeno je u izlasku što je 19,7 posto više u odnosu na isto razdoblje godinu prije kada ih je zatečeno 726. Od toga je njih 495 imalo dozvolu roditelja. Neposlušno je bilo njih 323, a 19 prepušteno sebi.

Kad se sve raščlani po dobi, njih 72 baš su bila djeca. Za 48 je utvrđeno da su otprije poznati zbog bijega, prekršaja ili kaznenih djela. Za jedno dijete utvrđeno je naknadno i da je bilo zapušteno ili zlostavljano.

S obzirom da se u racijama po kafićima obično zatekne više raznih prekršaja, u akciji s policijom ovog vikenda bio je i Državni inspektorat.

Zbog pušenja u lokalu kaznu su dobila sva tri lokala od gotovo 10 tisuća eura. U nekima nisu bili prijavljeni radnici. Jedan kafić kažnjen je zbog dužeg radnog vremena.

Kažnjeni klubovi koji su maloljetnicima dali akohol

U sjedištu krim policije bila je RTL-ova novinarka Ivana Ivanda Rožić koja je o temi maloljetnika razgovarala s voditeljicom Odjela za maloljetničku delikvenciju Nikolinom Požar Grubišić.

"Bili ste s nama, uočili ste da i dalje postoje ugostiteljski objekti koji maloljetnim osobama toče alkoholna pića i ne shvaćaju opasnost takvog ponašanja", govori Požar Grubišić.

Kolike su kazne dobili pogledajte u videu.