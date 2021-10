Vlasnik i predsjednik Nadzornog odbora Orbico grupe Branko Roglić, u razgovoru za Net.hr, rekao je da će inflacija u roku od dvije godine u Hrvatskoj dostići čak 30 posto, što znači da nas očekuju drastična poskupljenja svih proizvoda.

"Sve poskupljuje. Sto posto je poskupio benzin… Čelik, beton, plastika, aluminij - sve je poskupilo više od 100 posto. Sad će ponovno gorivo poskupit", kazao je Roglić za Net.hr na pitanje da objasni na temelju čega je iznio svoju procjenu o inflaciji od 30 posto, s obzirom da je službena brojka HNB-a kaže da nam je godišnja stopa inflacije u kolovozu bila 3,1 posto.

Kako je došlo do inflacije u svijetu?

"Da bi se spasilo gospodarstvo, tiskao se novac. Samo je Lufthansa u Njemačkoj dobila 80 milijardi eura da bi ostala na nogama. A zamislite koliko u Njemačkoj ima takvih tvrtki i koliko ima zračnih luka za koje su morali dati ogromne novce kako bi ostali na nogama", kazao nam je Roglić te ponavlja da će u iduće dvije godine inflacija biti najmanje 30 posto. S druge strane, naglašava da su propale one tvrtke koje nisu posegle za kreditima.

Smatra da je procjena HNB-a o 3 posto inflacije nerealna. "Samo je građevina više od 5 posto, a znate koliko ona utječe na košaricu. Cijene kvadrata su drastično porasle, sada su i na 4000 eura. U Ljubljani je čak 7000 eura kvadrat", kaže Roglić.

'Kinu čeka jedan težak trenutak'

Otkriva nam informaciju da je bilanca Orbico grupe, kojoj je na čelu, u 2020. godini bila 18 milijardi kuna, dok je ona od INA-e - 14 milijardi, što znači da ima 4 milijarde više od hrvatske naftne kompanije. U svijetu je bitna tema i kašnjenje u isporukama roba zbog poremećenih lanaca opskrbe, no Roglić kaže kako u Orbicu s time nemaju problema.

"To se drugim dobavljačima događa zbog Kine koju čeka jedan težak trenutak. Njihova najveća firma (Evergrande Group, op.au.) je pred stečajem. Ono što je kod nas bio Agrokor, to je ta tvrtka od 300 milijardi dolara u Kini. A cijeli svijet je danas jedno selo. Nema onoga što se dogodi u svijetu, a da se to ne reflektira na svakog građanina. Na nekoga više, a na nekoga manje, ali svakog dotakne", rekao je Roglić.

'Kriza vezana za koronu još nije prestala'

Smatra da bi uz inflaciju bilo logično da rastu i plaće. "Samo neke tvrtka može dizati plaće, a druge ne mogu. A plaće se mogu dizati do razine da se ne ugrožava opstanak tvrtke. Ako ugrožavate opstanak tvrtke onda morate ostati na toj razini i biti sretni da možete isplatiti bilo kakve plaće", kazao je Roglić koji smatra kako država nema prostora za pokušaj borbe protiv inflacije jer se iscrpila u pandemiji i intervenciji u gospodarstvo te da nema novaca kako bi to nastavila. Objašnjava da država nije smanjivala poreze ni kada nije bilo inflacije pa je teško za očekivati da će to raditi sada.

"A država nema niti puno alata, sve je u gospodarstvu. Ako gospodarstvo cvjeta, onda se pojavi višak vrijednosti i onda i država može nešto raditi. A država bi trebala pojeftiniti, racionalizirati troškove kako bi se na poduzetnike vršio manji pritisak", rekao je Roglić te dodao kako bi time država posredno omogućila privatnim poslodavcima lakše poslovanje i da se lakše sami bore protiv inflacije i njenih negativnih učinaka.

Za kraj kaže kako kriza vezana za pandemiju još nije prestala. "A koliko će ta kriza trajati, to se ne može znati", zaključuje Roglić.