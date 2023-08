Još uvijek se ne zna gdje je vozač Honde koji je u nedjelju ujutro oko 8.05 sati izazvao prometnu nesreću na cesti Požega - Mihaljevci, uslijed koje je automobilom sletio u rijeku Veličanku, piše Jutarnji list.

U toj je nesreći teške tjelesne ozljede zadobio 30-godišnji suvozač iz Honde, dok je 70-godišnji vozač VW Pola koji je Honda udarila, lakše ozlijeđen. U PU požeško-slavonskoj potvrdili su Jutarnjem da je vozač 37-godišnjak s područja Velike, a navodno se radi o N. M. iz Mihaljevaca, koji je na privremenom radu u Njemačkoj, zbog čega su na Hondi njemačke registracijske oznake.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Policija je najavila kako će protiv 37-godišnjaka podnijeti kaznene prijave zbog izazivanja prometne nesreće i zbog nepružanja pomoći unesrećenim osobama te su nam potvrdili da i dalje za njim tragaju. U isto vrijeme, njegova je obitelj očajna, a sada su nezadovoljni i jer je, prema njihovim riječima, obustavljena intenzivna potraga za N. M.

Obitelj očajna

"Mi zapravo ne znamo ništa o tome što se dogodilo i je li N. uopće pobjegao kako se navodi u policijskom izvješću, odnosno je li to svjesno učinio. Štoviše, s obzirom na okolnosti nesreće, velika je mogućnost da je i sam teško ozlijeđen, a kako vidimo, intenzivna potraga za njim je prestala. Nezadovoljni smo s time. Mi ga tražimo od nedjelje ujutro, cijelu noć nismo spavali, obilazimo šume i polja, a policija se, kako vidimo, samo vozi autima po cesti i to je njihova potraga. Znači, oni su u biti obustavili potragu, a mi smo očajni. Sigurni smo da bi se on već negdje pojavio, da bi došao svojoj kući i potražio pomoć da je to u stanju. Možda negdje nepomično leži, a možda više i nije među živima. Mi više ne znamo gdje bismo ga tražili", rekla je članica obitelji, dodavši i kako ju je strah da ga nije možda povukla nekadašnja brana koja se nalazi nedaleko od mjesta nesreće.

Što se tiče prozivanja od strane obitelji N. M., iz PU požeško-slavonske su nam rekli da nisu upoznati s time.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mogu potvrditi da policija u suradnji s HGSS-om i dalje traga za vozačem, ujedno i vlasnikom Honde. Već u nedjelju potraga je obuhvatila šire područje oko mjesta nesreće u čemu su sudjelovali i pripadnici HGSS-a uz pomoć potražnih pasa i dronova. I dalje činimo sve što je potrebno kako bismo pronašli 37-godišnjaka", kazala je Nikolina Janković, glasnogovornica PU požeško-slavonske.