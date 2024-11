Političke mreže gore zbog Hajduka: 'Želiš navijati? Može, ali ne na naš račun'

Splitski dogradonačelnik Bojan Ivošević obračunao se na društvenim mrežama s Jakovom Prkićem, županijskim vijećnikom stranke Direkt koji je prozvao Ivoševića da na račun Splićana odlazi na gostovanja Hajduka.

Tako je na svom Facebooku objavio: "Poznata je činjenica kako je zamjenik gradonačelnika Bojan Ivošević žestoki navijač Hajduka i kako ne propušta susrete Bijelih ni na gostujućim terenima. To sam znao i ja, ali nisam znao kako na gostovanja ide na račun Splićana. Pretpostavljajući kako je putovao službeno, pitao sam kopije putnih naloga za datume kada je Hajduk Igrao u Rijeci, Koprivnici, Bjelovaru i Varaždinu. Neobično je što sam uz kopije naloga dobio i 'objašnjenje' zamjenika Ivoševića o razlozima zašto službeno putuje na utakmice Hajduka. Zamjenik objašnjava kako je dobio sugestiju PNUSKOK-a (čitaj policije) da slobodno ide utakmice jer je on dužnosnik i predstavnik Grada (da mi je vidjeti taj savjet u pisanom obliku). Ne mogu se s tim složiti jer nije priroda posla zamjenika ni bilo koga iz Grada biti predstavnik Grada na gostujućim utakmicama. Pogotovo ne, ako se to događa gotovo na svakom gostovanju Hajduka."

Nastavio je da je "razumljivo prisustvovati na nekim utakmicama od većeg značaja kao što je finale kupa".

"Ali napraviti 1000 km službenim automobilom i noćiti u Bjelovaru kako bi gledao Hajduka s niželigašem iz Ždralova je licemjerno. Pravilnik o korištenju službenog automobila kaže kako se koristi kada to zahtijevaju okolnosti, priroda poslova i radnih zadataka. Opravdanja će se tražiti u činjenici kako je Grad većinski vlasnik Hajduka, i kako je normalno da predstavnik vlasnika prati klub na svim utakmicama. Meni to slabo drži vodu. Ako je tako kako nema nikoga na gostovanjima KK Splita u npr. Laktašima ili Čačku? Ili kako Ivošević prati Hajduk, a sport je resor zamjenika Kuzmanića? Kako ne vidimo Ivoševića (čitaj predstavnika Grada) na npr. stručnim skupovima o gospodarenju otpadom (resor mu je komunala) ili na gostovanjima HNK (voli kazalište)? Jasno je kako zamjenik Ivošević zadovoljava svoje navijačke strasti našim novcem!", naveo je Prkić.

U svojoj objavi pobrojao Ivoševićeve "obilaske" nogometnih terena pa poručio: "Želiš navijati na gostujućim terenima? Slobodno, ali čini to na svoj, a ne na naš račun."

Na kraju mu je posvetio i pjesmicu: "Sebičan si na dva mala gola, pisana je tebi glavna rola, al' ti loptu nisi znao dodati, pa ti sada svira..."

Ipak, Ivošević je uzvratio paljbu.

Foto: Igor Jaksic/Pixsell

na Facebooku mu je odgovorio:

"Jakov Prkić koji je u politici sad točno desetljeće danas je shvatio da dužnosnici imaju pravo voziti službeno vozilo i da im putni nalog treba isključivo kad putuju van Splita. Također Jakov Prkić je nakon deset godina političkog djelovanja saznao da je dužnosnicima radno vrijeme 24/7 i da nekada za vrijeme tog radnog vremena između sastanaka, protokola, tribina, predstava i sl. dišu, jedu, piju, idu na wc, šetaju, a oni neobičniji čak se i okupaju u moru. Čekajte da sazna da neke sastanke znamo obaviti i u šetnji npr. Marjanom tek tad mu neće biti ništa jasno. Od svih dužnosnika koji su prošli kroz gradsku upravu vjerojatno sam najmanje putovao u recentnoj povijesti Splita, tako da cijeli mandat avion nisam vidio, a da službeno auto koje spominje mjesečno pređe od 350 do 700 km što je manje nego prosječni osobni automobil čime sve njegove optužbe su smiješne", napisao je Ivošević.

Nastavio je da je najveća optužba Jakova Prkića na njegov račun da se nekad u životu i okupa u moru. "Čekajte tek da sazna da između sastanaka znam otići do nekog fast fooda prigrist nešto ili dok sam na plaži da nema kupanja da nekoliko građana mi ne priđe s upitima u vezi gradske uprave, srce će ga izdati", bio je sarkastičan.

I potom zaključuje: "Uz sve već navedeno nitko iz izvršne vlasti nije niti uzeo karticu Grada Splita već sve poslovne kave i ručkove (mimo onih protokolarnih koje organiziraju službe) platimo iz svog džepa".

Prkić je uzvratio i na ovaj udarac pa na društvenim mrežama rekao: "Bojan Ivošević ne govori istinu, zapravo laže. Laže kada kaže kako sam cenzurirao njegov odgovor. Dapače, rado sam ga objavio jer je odgovor toliko smiješan i naivan da bi bila prava šteta uskratiti ga široj javnosti. Njegov odgovor se nalazi među fotografijama na kojima su preslici putnih naloga, Pravilnik o korištenju službenih vozila i navodno cenzurirani mail, odnosno ispis zaslona elektroničke pošte koju sam dobio od Grada. Tu je svako slovo koje je zamjenik napisao. Za njega ću ponoviti taj dio i staviti još jednu malu uspomenu na kojoj se vidi kako se službeni automobil koristi i za kupanje na Bačvicama. E na toj fotografiji se vidi cenzura, zamutio sam lice mlade dame. P.S. Ako si se razbolio na putu i zbog toga si ostao duže, onda se i ta činjenica zabilježi u putnom nalogu inače kontrola porezne uprave može imati bolne posljedice.."