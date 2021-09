Predsjednik HSS-a, Krešo Beljak, u utorak je u Saboru upoznao javnost sa slučajem čovjeka kojeg je predsjednik Sabora, Gordan Jandroković, prijavio policiji - jer ga je nazvao Njonjom. Iako je Jandroković to demantirao u razgovoru za RTL rekavši da je on štićena osoba i da nikog nije prijavio zbog prijetnje, Novi list je doznao drugu stranu priče.

Njima se javio Toni Beroš, turistički djelatnik iz Starigrada na Hvaru, kojemu je policija pokucala na vrata 5. kolovoza zbog jednog telefonskog razgovora.

"Jandroković ne govori istinu. Nije valjda da službe prisluškuju njegove privatne razgovore i da me temeljem toga policija zvala na obavijesni razgovor. Ne znam kako bi policija doznala da smo nas dvojica razgovarali da im Jandroković nije to rekao", pita se Beroš i dodaje da ima svjedoke koji će potvrditi njegove riječi.

"Ovako je to bilo, ja sam Jandrokovića nazvao kako bih mu čestitao Dan pobjede i on mi se isprva nije javio. Na tome bi i ostalo da on, jer je imao zabilježen moj propušteni poziv, mene nije naknadno nazvao. Ja sam samo rekao: 'Dobar dan, gospodine Njonjo'. Ništa više nisam uspio izgovoriti. Jandroković je odmah počeo vikati nabijem te na k****, idiote, majmune… Opsovao mi je majku, totalno me izvrijeđao i zatim prekinuo razgovor", opisuje Beroš zbivanja zbog kojih je završio na policiji.

Prijavila ga 'starija gospođa iz Zagreba'

Nakon nekoliko sati, policajci su mu, priča Beroš, uručili poziv da idućeg dana mora doći u policijsku postaju. "Zamislite, rekli su mi da me jedna starija gospođa iz Zagreba prijavila zbog prijetnje. Mislio sam si ja, kojoj sam to ženi iz Zagreba prijetio. Ništa nisam razumio. Jandrokovića uopće nisu spominjali. Odbio sam ići na policiju jer sam za to jutro već imao organiziran jedan izlet. Znate, ja sam i skiper. Onda mi je ujutro osobno stigao policijski inspektor iz Jelse i s njima sam u autu obavio službeni razgovor. U ne više od dvije minute ispričao sam mu sve što je bilo između mene i Jandrokovića. On me pitao je li to zaista istina i od tada me policija više nije kontaktirala", rekao nam je Beroš.

Policajcima ništa ne zamjera, jer su radili svoj posao. Dodao je i da je policija razgovarala s jednim od svjedoka te ističe da ne zna zašto je Jandrokovića zasmetalo što ga je nazvao Njonjom.

"U pozivu za obavijesni razgovor piše da je u vezi članka 139. Kaznenog zakona koji se odnosi na prijetnju. Ako netko prijeti predsjedniku Sabora, policija ga mora ispitati i to razumijem. Ali, ja Jandrokoviću nisam prijetio. Pa, nisam blesav da sa svojeg mobitela idem prijetiti predsjedniku Sabora. Jesam mu rekao Njonjo, ali tako ga zovu po svim portalima, a i predsjednik Milanović i nisam mislio da je Jandrokoviću to neki veliki problem. Uključio sam speakerphone na mobitelu i imam troje svjedoka, od kojih je policija s jednim razgovarala i on je potvrdio sve što sam im ja rekao. Znači da je netko policiji lagao da sam prijetio Jandrokoviću", zaključio je Toni Beroš.

'Nije prijetnja ako ga netko nazove Njonjo'

Odvjetnica Jadranka Sloković komentirala je ovaj neobičan slučaj. Tvrdi da, ako je sve što Beroš govori istinito, nije bilo prijetnje šefu Sabora. Smatra da se radi o zlouporabi državnog aparata.

"Naravno da nije prijetnja ako je netko Jandrokoviću rekao Njonjo. To svakako nije smio biti razlog za postupanje policije. Izvan pameti je da se policija uključila u to. Za mene je ovo zlouporaba položaja, odnosno državnog aparata. Da Jandroković to nije prijavio, policija ne bi nikako mogla znati za taj telefonski razgovor, to je nemoguće. Mislim da je jasno kako je Jandroković tražio da se to pokrene. Što se tiče uvrede, toliko se već proširilo da se Jandrokovića naziva Njonjo i ne može se onda selektivno postupati samo prema nekima. Razumijem da Jandrokoviću to smeta, ali to je njegova stvar, za privatnu tužbu, a ne da se policija time bavi", komentirala je odvjetnica Sloković.