Krenula je sezona, krenula su i iskustva turista, a puno o tome ima za reći Hrvat koji u zemlji ne živi već osam godina.

Ipak, ove godine odlučio je sa svojih pet prijatelja provesti ljeto na Krku.

"Do sada smo bili u Turskoj, Grčkoj, Italiji i Španjolskoj i ove godine je bio red na Hrvatsku pošto sam ja jedini Hrvat u grupi. Odlučili smo se za otok Krk jer je aerodrom na samom otoku i rent a car je bilo jednostavno za organizirati. Prvi dojam je bio odličan, rent a car i apartman nedaleko od mjesta Krk je bio izvrstan!", otpočeo je svoju priču.

Ali uskoro je slijedio ali...

"Tu je bio i vrhunac našeg ljetovanja. Sve što slijedi je bilo nizbrdo i gore od goreg. Super market bio je prva stanica nakon apartmana, da se kupe osnovne potrepštine. Cijene su nas neugodno iznenadile. Za deodorant više od 5 eura je jednostavno smiješno. Isti brend i pakiranje u Njemačkoj je dva do tri eura, a u Belgiji 1.7 euro", otkrio je čitatelj za Danas.hr

Nastavlja da je boca vode dva eura te navodi da bi to trebalo biti najviše jedan euro.

"Prva iskustva plaže su bila ravno horor filmu. Vela plaža, Baška, Krk. Cijena nekvalitetnih ležaljki i slamnatog suncobrana koji se raspada i u koji udarite glavom svaki puta kada ustajete je 25 eura i to za par od dvije ležaljke i takozvanog suncobrana. Ali to je bio samo početak tjedna jer smo se šokirali kada smo na isto mjesto došli četiri dana kasnije i to u petak, a isti komplet koštao je 30 eura", šokirano prepričava čitatelj.

'Ne zaboravite obuću, jer...'

Posluga na plaži?

"E, toga nema. Tko je vidio platiti 30 eura za ležanje na plaži pa da vas još netko usluži pićem? Lijepo si ustanite i prošetajte do obližnjeg restorana ili cafe bara i sami si kupite i donesite piće, ali nemojte zaboraviti neku obuću staviti jer nema pijeska nigdje, samo oštro kamenje", otkriva čari Jadrana ovaj gost.

POGLEDAJTE VIDEO: 'Kako naći jeftiniji dio Jadrana?'

Plaćanje? Samo keš, dodaje naš čitatelj i to zato što na plaži nema WiFi kao u drugim turističkim zemljama. "Jer to valjda šteti endemskim vrstama ili nešto tako. To je bio naš zaključak, pa onda ni POS terminal za kartice ne radi na plaže", zaključuje.

Dobro je primijetio da se nakon slane vode valja i isprati malo od soli.

"Može i to jer su tuševi instalirani na plaži, ali samo rade na kovanice od 50 centi i to 30 sekundi! Neki i manje, ovisi kako koji tuš broji sekunde. Ja sam za 50 centi uspio skvasiti malo ruke i ramena", govori.

Što ako morate na WC? Ovaj gost otkriva da može. "Ali samo za 50 centi u automat, zatim pritisnete tipku i vrata zazuje kao zatvorske ćelije i onda možete unutra", iznosi svoje životopisno iskustvo.

'Dosađivanje s krafnama i kukuruzom'

Primijetio je usput da je more u od 25. lipnja bila ledena, ali dodaje jasno da to nema veze s cijenama koje su oni doživjeli.

"Ležanje na plaži i prženje na suncu nije neometano jer mir nije uključen u tih 30 eura, svakih 20-ak minuta netko vas pita želite li krofne, kukuruz, izlet brodom ili špice. Baš nekako, nostalgično, kao u bivšoj Jugi 79'-te. Cijene u restoranima koji hoće tobože biti fancy i visoke klase, a imaju užasnu poslugu i zahrđale stolove su ravne onima na aerodromu u Frankfurtu ili centru Amsterdama. Iduće godine cijene iz Osla se sele u Bašku - pretpostavljam", dodaje čitatelj.

A tu je onda i parking i opet cijene...

"Za novce koje smo dali u 6 dana, mogli smo platiti ljetovanje u Grčkoj, vjerojatno. Za dan prosjek je 15 eura. Naravno, sve samo keš, nigdje nema kartica. Postoji aplikacija za mobilni telefon, ali samo za Krk i Bašku jer, ako odete u Punat i platite parking tom aplikacijom, dobit će te kaznu baš kao i mi jer to je drugo mjesto i oni imaju svoj parking sistem, a to je naravno samo keš novac...", niže svoje iskustvo s parkingom pa domeće da su oni tam vjerojatno odlučili ostati u prošlom stoljeću.

"Sve u svemu, naša grupa sastavljena od grčke, američke, turske i hrvatske nacionalnosti odlučila je da nikada više ne doći u Hrvatsku na ljetovanje, jer za te novce se dobije premium usluga na plaži, besplatne ležaljke uz minimalnu konzumaciju pića i besplatne tuševe negdje dalje u drugoj turističkoj zemlji", navodi čitatelj.

Za more ipak kaže da "nema govora" - da je stvarno bistro i čisto more, ali da se isto dobije i u drugim državama. "Hrvatska nikako nije toliko premium i nikada neće ni biti", završava svoju ogorčenu priču.