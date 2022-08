Kada je riječ o ljetovanju, mnogi biraju sam početak ili kraj ljeta kao idealno vrijeme za odmor, što je naročito tako zbog pretjeranih gužvi za vrijeme srpnja i kolovoza. CNN je izdvojio jedan dio Hrvatske gdje se nećete suočiti s ovom vrstom problema. Riječ je o Zadarskom arhipelagu.

On se sastoji od 300-tinjak otoka uz zadarsku obalu, među kojima su najveći i naseljeni otoci arhipelaga Dugi otok, Ugljan i Pag, dok je većina njih nenaseljena te je do njih čak i teško doći. Upravo zato, tu se nalaze brojne neotkrivene ljepote, bistro more i netaknuta priroda.

"Obala i otoci oko Zadra u Hrvatskoj nude iskustvo koje je "odvojeno od svijeta", točnije gušće naseljenih mjesta na jugu poput Splita, Dubrovnika i otoka Hvara", piše CNN.

Istaknuli su otoke Silbu i Olib koji nude fantastične plaže, a koje izgledaju kao s razglednica Kariba. Silba je jedan od najmanje naseljenih otoka u Hrvatskoj, a poznat je po tome što je to "otok bez automobila". Budući da je dug samo 8,5 kilometara, bez problema ga možete obići pješke ili biciklom.