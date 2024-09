Kako uštedjeti gorivo? Donosimo 10 savjeta hrvatskog stručnjaka. A evo i koji auto je top izbor

Cijene goriva svakih dva tjedna se mijenjaju. Vlada donosi uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata sukladno kojoj se najviše maloprodajne cijene računaju po formuli prema osnovnoj cijeni fosilnog goriva u prethodnom 14-dnevnom razdoblju. A idućeg tjedna, kako je RTL doznao cijene goriva padaju. Eurosuper će pojeftiniti za dva centa te će stajati 1.43 eura po litri. Za četiri centa jeftinije će biti i Eurodizel čija će cijena iznositi 1.33 eura po litri. Plavi dizel pojeftinit će četiri centa te ćemo ga plaćati 0.73 eura po litri.

No, mnogi traže razne načine kako uštedjeti i dodatno poboljšati budžet. Na svu sreću, postoje brojni načini na koje možete smanjiti potrošnju goriva dok vozite, pa smo provjerili kako da vam ostane više novca. Potrošnja goriva može se smanjiti objektivnim i subjektivnim mjerama, objasnio nam je prometni stručnjak Željko Marušić. Dao nam je popis 10 savjeta koji bi svatko od nas trebao pročitati.

Objektivne mjere

Izbor štedljivog automobila pri kupnji

Klasične forme (limuzina i hatchback), niže, kompaktne ili srednje klase (B, C i D segment) su najpovoljnije. Dizelski motor, ručni mjenjač i pogon 4x2 (prednji ili stražnji) omogućavaju najnižu potrošnju goriva. Popularni SUV modeli, zbog veće mase i većeg otpora zraka povećavaju potrošnju. Benzinski motor troši litru do dvije više na 100 km od dizelskog. Pogon 4x4, kojeg mnogi biraju bez realne potrebe, potrošnju goriva povećava za 0,5 do litre na 100 km, za toliko potrošnju povećava automatski mjenjač. Široke sportske gume povećavaju potrošnju goriva za 0,1 do 0,3 litre na 100 km, pa su najštedljivije osnovne verzije modela.

Smanjite broj vožnji i izbjegavajte vožnje tijekom najvećih gužvi

Na kraćim dionicama pješačite, kad god možete koristite javni prijevoz, a pri odlasku i povratku s posla izbjegavajte vremena najvećih gužvi i, ako je moguće, birajte manje opterećene rute. Pri odlasku na duži put, izbjegavajte odlazak u petak poslijepodne i povratak u nedjelju predvečer.

Redovito servisirajte automobil što je i jamstvo dugotrajne ispravnosti

Potpuno ispravan automobil je i najštedljiviji, jer su mu svi bitni parametri optimalno postavljeni, a redovito izmijenjeni filtri (zraka, goriva, ulja i klime) su protočniji i stvaraju manje otpore.

Klimu koristite umjereno

Izvadite sav nepotreban teret iz automobila, a sve sustave i uređaje (hlađenje, grijanje, ventiliranje, glazbeni uređaj…) koristite umjereno.

Provjeravajte tlak zraka

Gume napušite na tlak za puno opterećenje za konkretan model (po tablici na rubu ili okviru vrata) te steknite naviku redovitog provjeravanja tlaka zraka u gumama, preporučljivo svakih 15 dana, a najmanje jedanput mjesečno.

Subjektivne mjere

Pri polasku ne zagrijavajte motor

Ako su temperature niske, pustite motor da radi 10-15 sekundi i potom lagano krenite, stupnjeve prijenosa mijenjajte pri 1800/min (dizel), odnosno pri 2000/min (benzin) te postupno povećavajte radne okretaje.

Vozite umjereno

U viši stupanj prijenosa mjenjač uključujte pri 2000/min (dizel), odnosno 2500/min (benzin), izbjegavajte snažna ubrzanja, pogotovo između semafora, koja potom traže snažna kočenja te nepotrebna i riskantna pretjecanja.

Ne jurite na autocestama

Na autocesti ne voziti brže od 120 km/h, kad dizelski automobili troši manje od šest, a benzinski manje od osam litara na 100 km. Otpor zraka se povećava s kvadratom brzine – 20 posto veća brzina stvar a44 posto veći otpor zraka.

Gasite motor pri dužem stajanju automobila

Prvenstveno na velikim raskrižjima i gužvama, posebice na lijevom skretanju složenijih raskrižja. Noviji su motori opremljeni sustavom Start-Stop, kod starijih sami gasite i palite motor. Usto se na kraćim zastojima ne "igrajte" gasom. Ako je automobil opremljen automatskim mjenjačem, na semaforskim stajanjima ručicu iz položaja D prebacite u N.

Pazite na propisani razmak

U vožnji držite propisan razmak od vozila ispred (iznos prijeđenog puta u dvije sekunde), predviđajte promjene u putanji i konfiguraciji ceste, kako biste što rjeđe koristili kočnicu, a za usporavanje koristili kočenje motorom. Kad vozite iza drugog automobila smanjuje se otpor zraka a time i potrošnja goriva. Vožnja striktno po prometnim propisima, bez jurnjave, naglih ubrzavanja i kočenja je i najštedljivija.

Iako, kako smo i najavili u utorak će gorivo nešto pojeftiniti, ali svaki ušteđeni euro dobro dođe. Pa, odlučite, možda baš neki od savjeta pomogne da uštedite.

