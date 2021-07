HSLS je čelnicima Mosta Boži Petrovu i Nikoli Grmoji na adresu sjedišta stranke u Metkoviću poslao primjerak djela Maxa Webera "Politika kao poziv" u kojem se ističe važnost političke odgovornosti, u skladu s kojom političari moraju voditi računa o svojim postupcima.

U priopćenju koje potpisuju predsjednik HSLS-a Dario Hrebak i saborski zastupnik HSLS-a Darko Klasić, navodi se kako su im knjigu poslali "s ciljem podsjećanja saborskih kolega na etičke standarde odgovornosti u politici, kao i obrane tih standarda".

"U posveti smo citirali, nažalost opet aktualnu, veliku misao Vlade Gotovca: 'Čuvajte mi Hrvatsku od niskosti i mržnje'", istaknuli su Hrebak i Klasić.

Mostov zastupnik Nikola Grmoja u svojoj objavi na Facebooku obrušio se na HSLS-ovca Darija Hrebaka.

"Vidim da je u hajci na moje slobodno djelovanje i slobodu govora kao saborskog zastupnika posebno aktivan žetončić Dario Hrebak. U nemogućnosti da pojasni vlastitom članstvu i malobrojnim biračima zašto je postao Plenkovićeva liberalna marioneta, Hrebak se sada u javnosti pokušava prikazati kao napredan i slobodoljubiv budući da je od te iste javnosti prezren i prokazan kao politički prevarant prvog stupnja. Nije Hrebaku do LGBTIQ+ populacije, već do peglanja imidža", napisao je Grmoja. Najavio je i kako će mu pokloniti knjigu F.A. Hayeka "Put u ropstvo", a to je danas na tiskovnoj konferenciji i napravio.

'Bolje da smo Grmoji dali bijelu plahtu'

“Odlučili smo Nikoli Grmoji pokloniti knjigu, ali, nakon posljednjih njegovih izjava, bolje da smo mu poklonili bijelu plahtu. Način na koji Nikola Grmoja želi provesti orbanizacuju u Hrvatskoj, HSLS će jasno odbaciti.

Naša stranka će neovisno o njegovim reakcijama stajati protiv huškačke politike i govora mržnje. Osobno smatram da na to tko se s kim ljubi, tko s kim spava ili se drži za ruke nije stvar koju bi država trebala gledati, a pogotovo to ne bi trebao činiti Nikola Grmoja", kazao je Hrebak na press konferenciji u Saboru, prenosi N1.

Onda se pojavio i Grmoja, darovao knjigu 'Put u ropstvo', te se obratio novinarima.

'Propaganda je jedno, prava su drugo'

"O pravima seksualnih manjina, svatko tko zna čitati u Hrvatskoj, može vidjeti da o tome nisam govorio. Propaganda je jedno, a prava su drugo", odgovorio je Grmoja ma pitanje ima li potporu za svoje teze u vlastitom saborskom Klubu, s obzirom na to da Marija Selak Raspudić upozorava da pitanje seksualne manjine ne bi trebalo biti u istom zakonu s antipedofilijom

Odgovorio je i smatra li da je Pride LGBT propaganda.

"Svatko u slobodnoj zemlji može hodati za svoja prava i ja s tim nemam ama baš nikakvih problema. Za mene je propaganda da ključni ideolozi LGBTQ pokreta, od samog njegova nastanka, autori rodne ideologije i queer ideologije, negiraju spol i govore da je to pseudoznanstveni konstrukt", kazao je.

'Vidim što se događa vani, to može doći u Hrvatsku'

"Ako ćemo mi doći u situaciju da je svaka kritika neke udruge, neke politike, kritika neke orijentacije, nećemo daleko doći. Ja na takav oblik totalitarnosti neću pristati", rekao je Grmoja.

Optužio je udrugu Queer Zagreb da je u Hrvatsku pozvala čovjeka koji traži legalizaciju pedofilije.

"Ja vidim da ono što se događa vani, za tri, četiri, pet godina možre doći u Hrvatsku. Ja želim svoju djecu zaštititi od toga", rekao je Grmoja.