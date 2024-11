A DANAS... / Sjećate se kako je Plenković prije 9 mjeseci govorio za Beroša? 'Vili, da ne daj Bože ode, bilo bi mu dosta bolje'

Prošla su dva dana otkako su se u Vladi Andreja Plenkovića ponovno promijenile neke stvari. Jer da, morao je smijeniti još jednog ministra, ovoga puta Vilija Beroša koji je uhićen dok je još bio na dužnosti. A sjećate li se kako je premijer govorio prije samo nekoliko mjeseci, odnosno 2. veljače ove godine. S Butkovićem i Berošem sudjelovao je na otvaranju novoizgrađene zgrade Bolnice za ženu i dijete u Rijeci. Nakon ceremonije davao je izjave za medije tijekom kojih je upitan o koeficijenata i valu nezadovoljstva plaća. I onda je poručio: 'Kolika bi bila Viliju plaća, da ne daj Bože ode. Ali da se sutra vrati na svoje radno mjesto bilo bi mu dosta bolje nego di je sad', rekao je Plenković pa se ubacio Beroš s cifrom da bi mu plaća bila 5700 eura. 'Eto, vidite vi to. A on hoće raditi za manje. To je poanta', poručio je Plenković. Devet mjeseci kasnije, Plenković je razriješio Beroša s pozicije ministra zdravstva.