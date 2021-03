PEĐA GRBIN O ANDREJU PLENKOVIĆU: ‘Prema njegovoj reakciji vidljivo je da su barem maske pale’

Stanje u hrvatskom pravosuđa ne funkcionira od vrha do dna i treba ga početi mijenjati, a danas iz reakcije predsjednika Vlade popuno je jasno da to nikad nije bilo pitanje forme i procedure nego isključivo sadržaja, a to je hoćemo li mijenjati stanje u pravosuđu, kazao je popodne Grbin

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin ustvrdio je u srijedu da iz HDZ-a ne žele na čelu Vrhovnog suda Republike Hrvatske osobu koja bi mogla promijeniti situaciju u pravosuđu te da HDZ i premijer Andrej Plenković “opstruiraju svaki pokušaj promjene u pravosuđu na bolje”.

Nakon što je premijer izjavio da je kandidatkinja za predsjednicu Vrhovnog suda Zlata Đurđević, koju predlaže predsjednik Republike Zoran Milanović, pristala biti dio protuzakonite procedure te da ne može biti kandidatkinja za najviše pravosudno tijelo, Grbin je s konferencije za novinare poručio da je prema reakciji premijera “vidljivo da su barem maske pale”.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković ranije danas rekao je da “osoba koja ne poštuje pravni poredak ne može biti predsjednica Vrhovnog suda jer je to pravosudno tijelo tu da štiti pravni poredak, Ustav, međunarodne ugovore, sve zakone”.

PLENKOVIĆ SE OBRUŠIO NA MILANOVIĆA: ‘Učinio je toj ženi medvjeđu uslugu, meni je nje žao’; Komentirao i putovanje Zorana Mamića

“Stanje u hrvatskom pravosuđa ne funkcionira od vrha do dna i treba ga početi mijenjati, a danas iz reakcije predsjednika Vlade popuno je jasno da to nikad nije bilo pitanje forme i procedure nego isključivo sadržaja, a to je hoćemo li mijenjati stanje u pravosuđu”, kazao je popodne Grbin.

SDP želi promijeniti stanje u pravosuđu

Zaključio je kako je HDZ-ov odgovor negativan jer njima takvo stanje apsolutno odgovara.

Poručio je da SDP želi promijeniti stanje u pravosuđu jer “danas iz kuhinje osuđenika Zdravka Mamića imamo prilike gledati strašne slike hrvatskih sudaca, a jučer se doznalo od bivšeg predsjednika Državnog sudbenog vijeća da je Mamić očito imao doušnike u tom tijelu. No, od premijera su, kako smatra Grbin, tek dobili odgovor da mu je Zlata Đurđević neprihvatljiva.

Ponovio je kako su i dosad govorili da im je svejedno hoće li se o kandidatkinji predsjednika Republike glasovati po prvom prijedlogu ili temeljem toga što će se ona javiti na novi javni poziv, naglasivši kako je potrebno razgovarati je li pravosuđe dobro ili je loše.

MILANOVIĆ NAPAO USTAVNI SUD: ‘To je kumska radna zadruga, kao DDR’; Komentirao i Mamićeve optužbe: ‘Uvijek ista priča, isti ljudi…’

‘Zakon o sudovima napisan je lijevom nogom, bez glave i repa’

Za odluku Ustavnog suda prema kojoj je Đurđević nije po zakonu kandidatkinja za tu dužnost jer se nije javila na javni poziv, Grbin je rekao da će je poštivati jer su legalisti. U odgovoru na pitanje novinara ustvrdio je da Đurđević nije prihvatila kandidaturu za čelno mjesto Vrhovnog suda mimo zakonite procedure jer je Ustavni sud odluku donio tek jučer.

“Gospođa Đurđević nije sudjelovala u ničem protuzakonitom, ona je prihvatila kandidaturu za čelno mjesto predsjednika Vrhovnog suda”, kazao je Grbin, ustvrdivši da to nije bilo mimo procedure.

Za Zakon o sudovima rekao je da je napisan lijevom nogom, bez glave i repa pa je trebalo ekspresno tumačenje Ustavnog suda da se shvati što je pisac zakona htio reći.