Umirovljeni general Ljubo Ćesić Rojs prisjetio se ulaska u Knin i na N1 naglasio da središnju proslavu Oluje treba trajno obilježavati u tom gradu.

"Povjesničari sve živo znaju, a ništa ne znaju što je bilo. Da nije bilo Tuđmana, Šuška, Bobetka, možda bismo i danas bili na položajima po Velebitu. Da nije bilo zajedništva, iseljene Hrvatske, da nismo išli Livanjskim poljem, primijenili manje grupacije, da nije inženjerija odradila svoj posao na Dinari, još bismo bili na tim položajima", govori.

Nije oduševljen time što za dva dana nikoga iz redova srpske nacionalne manjine neće biti u Kninu: "Mene moja vjera uči da treba praštati, a ne zaboravljati. Plakale su i majke zaluđenih četnika i naše majke, Hrvatice i majke Bošnjaka. A te izjave koje izjavljuje predsjednik Vlade i potpredsjednik Milošević, to je jadno. Prošle godine je došao, a ove nije. Kakva je to poruka pravoslavcima, Hrvatima pravoslavne vjere, koji su se vratili? Tuđman je rekao da pobjednik koji ne zna praštati, sije klice budućih zala. Mi nikog nismo napadali, mi smo branili svoju Hrvatsku od četničkih horda. Okrenimo se budućnosti, rata nema, neće ga ni biti. Ne bojim se za budućnost hrvatskog naroda, on neće propasti. Bio predsjednik Vlade jedan ili drugi, oni gledaju kako da se ustoliče u Bruxelles."

Zadovoljan Milanovićevim radom

Nije zadovoljan ni radom Ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, ali zato jest radom predsjednika Zorana Milanovića u okviru ovlasti koje ima. "Predsjednik Republike hoće saslušati, iako i on ima savjetnika koji pričaju priču, a nisu koraka prišli na teritorij BiH. Ako ste savjetnik, pitajte ljude koji su živi svjedoci tog vremena. Ako ne možete pomoći Hrvatima u BiH, odmaknite ruke od njih", kaže Rojs.

Ipak je dodao da se ne slaže s Milanovićevom idejom da se obljetnica Oluje obilježava u različitim gradovima. "Iz Knina je sve zlo krenulo i tamo treba biti centralna proslava. To što su predsjedniku tada predlagali da bude u Glini. Ja se slažem da bude u Glini, ali 8. kolovoza kad su ušli na potpisan sporazum. Samo se u Knin ušlo i oslobodilo 5. kolovoza", istaknuo je Rojs.

Osvrnuo se i na razilaženja među braniteljskim udrugama. Istaknuo je da Hrvatskoj treba jedna, a ne tisuću udruga te dodao da priznaje samo politiku Šuška i Tuđmana.

"Treba nam jedna udruga, kao što je bilo u Titovoj paradržavi, jedan SUBNOR. Mi imamo više od tisuću udruga, bolesnici mnogi. Važno im je da im supruga spava s predsjednikom. Ove godine su izabrali Rehaka i neka bude Rehak. Neka nagodinu govori zamjenik Ante Gotovine. Imam dobre odnose sa svima i ne petljam se u posao nikome. On neće izdati hrvatski nacionalni interes, bezuvjetno sam uz ministra Tomu Medveda. Bio bih nitko, veleizdajnik kad bih izdao svog kolegu, suborca", kaže Rojs.

Bojkot primanja kod predsjednika

Komentirao je bojkot Milanovićeva prijema na kninskoj tvrđavi. “Dobar dio mojih kolega, generala, bojkotira predsjednika, da ne dođe gore. Ne znam u čemu je problem, jesu li to neke igre. Ako vi javljate da nećete doći četvrtog navečer, nego petog ujutro… Četvrtog navečer hrvatski generali dobivaju najveće odlikovanje. Kruljac, Peternel, Kapular i Miličević. Da ne dođem zbog njih, ja bih se sramio, ne bih došao ni petoga", kaže Rojs i dodaje: "Ja sam s Plenkovićem dobar, on se stalno poziva na Tuđmana, a radi sve kontra Tuđmana."

Jedan od onih koji će bojkotirati predsjednikov prijam je i saborski zastupnik HDZ-a i predsjednik HVIDRA-e Josip Đakić. "Neću nazočiti s obzirom na sve što se događalo i ono što ne priliči predsjedniku države. Mislim da su to one notorne gluposti koje se valjaju na javnoj sceni, aposlutno nedopustive, takav čovjek nema koga primati. Kao predsjednik Odbora za ratne veterane trebao sam biti tamo. Dobio sam pozivnicu predsjednika države i ministra branitelja. Mislim da nemam tamo što tražiti", rekao je Đakić za N1 i dodao da demokracija dopušta i takve nastupe i "njemu da bude takav."

"Nitko ne može shvatiti što je čovjeku na toj funkciji, što se događa i što to čovjek priča", dodao je te naglasio da iza nedolazaka ne stoji premijer Andrej Plenković, već slobodna volja zapovjednika.

Osvrnuo se i na Rojsove riječi da bi se zapovjednici ipak trebali pojaviti na primanju kod predsjednika. "Rojs ima pravo na svoje mišljenje kao i general Dečak, ja ne branim nikome, ali ja neću doći", odlučan je Đakić.

Tko je izdajnik, a tko nije?

Komentirao je i to što Boris Milošević neće doći u Knin ove godine. "Ja sam i lani rekao da je dolazak gospodina Miloševića, kao potpredsjednika Vlade, jedan civilizacijski napredak i mislim da bi to trebao biti kontinuitet, ne vidim u tome nikakav problem. Svima koji smatraju Oluju legitimnom operacijom hrvatske vojske i policije ne bi trebao biti nikakav problem pokloniti se poginulima i onima koji su učinili taj veliki podvig", rekao je i dodao da za razloge Miloševićeva nedolaska treba pitati njega.

Osvrnuo se i na svoju svađu sa Stipom Mlinarićem Ćipom. "Kada ja poštujem njega kao stradalnika Domovinskog rata i logoraša i branitelja, zašto on ne poštuje mene i Medveda? Zašto nas naziva izdajicama nacionalnog interesa? Da smo mi izdajnici, onda bih ja mogao reći da ste vi cinkali svoje kolege. Ja nisam stradalnik Domovinskog rata? Zašto sam ja za njega izdajnik? Ponovio je sto puta moje prezime. Išao je direktno na mene, na Deura i Tomu Medveda. To nije u redu. Je li u redu da nas zove izdajnicima?", pitao se Đakić i poručio da je vrijeme da nema više takvih prijepora, ali da uvrede trebaju dobiti odgovor.