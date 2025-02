Misteriozni nestanak Hrvata u Ukrajini? Rusi tvrde da je mrtav: 'Dočepali su se njegovih dokumenata'

Na ruskim društvenim mrežama i Telegram kanalima proširila se vijest da je u Ukrajini poginuo još jedan Hrvat, 25-godišnji A. C.. Ruski izvori tvrde da je stradao na donjeckom bojištu, a kao dokaz priložili su njegovu osobnu iskaznicu izdanu u PU Koprivničkoj te vojnu iskaznicu ukrajinske vojske s datumom 20. ožujka 2024., kada je navodno potpisao ugovor s ukrajinskom vojskom, piše Večernji list.

Uz njega, Rusi su objavili i dokumente još dvojice inozemnih boraca – Turčina i Portugalca. No, pojavile su se ozbiljne sumnje u točnost tih tvrdnji.

Rusi imaju dokumente, ali gdje je tijelo?

No kako doznaje Večernji list od dva upućena izvora za sada nema potvrde o njegovoj smrti, a jedan od njih ističe da je najvjerojatnije riječ o situaciji u kojoj su Rusi nakon povlačenja ukrajinskih snaga pronašli napuštene dokumente.

Zanimljivo je da nema njegovih profila na društvenim mrežama, što je neuobičajeno za strane volontere. Jedini digitalni trag vodi na ukrajinski vojni forum i aukcijsku stranicu reibert.info, gdje je osoba s istim imenom i prezimenom zadnji put bila aktivna 31. siječnja 2024.

Jedan od objavljenih boraca poginuo još lani

Među dokumentima koje su Rusi objavili nalazi se i onaj Portugalca Gonçala Saraive da Graçe, no problem je u tome što je on poginuo još u studenom 2023., kako su tada izvijestili ukrajinski izvori. To dodatno baca sjenu sumnje na tvrdnje ruskih izvora.

Slična je priča i s Turčinom Eyüpom Görkemom Yılmazom (20), koji je u listopadu prošle godine bio ranjen u Zaporižju te pobjegao. Nedugo nakon toga, ruski kanali objavili su fotografije njegovih dokumenata, tvrdeći da je poginuo. No, ubrzo se sam javno oglasio i demantirao te informacije.

Koliko zarađuju strani borci u Ukrajini?

U jednom od svojih posljednjih javnih istupa, Yılmaz je govorio o tome koliko zarađuju strani borci u Ukrajini.

Svaki mjesec plaća iznosi oko 400 dolara. No, uz dodatke za boravak na prvoj liniji, dnevno se može zaraditi i do 3000 turskih lira. Ako odslužiš cijeli mjesec, možeš doći do cifre od 4800 dolara – rekao je tada.

Međutim, priznao je da novac nije vrijedan rizika te otkrio da ga je uglavnom trošio na računalne igre i vojnu opremu.

Turčin se našao u kontroverzi i zbog fotografija na kojima pozira s nacističkim oznakama i zastavama.

"Apsolutno nisam nacist. Nosim ih čisto radi humora. Imam i tursku i ukrajinsku zastavu. Mogao bih staviti i gruzijsku, ali to ne znači da sam Gruzijac. Samo se zabavljam" rekao je krajem listopada prošle godine.

Iako se ranije aktivno javljao i čak raspravljao s Rusima na njihovim Telegram kanalima, posljednjih dana njegovi suborci i pratitelji na Instagramu sugeriraju da mu se možda ipak nešto dogodilo.

Sve češći izvještaji o stradalim stranim borcima u Ukrajini dio su šireg trenda. Kako pišu međunarodni analitičari, ukrajinska vojska se zbog manjka ljudstva sve više oslanja na iskusne strane borce, koje šalju na najopasnija područja.

