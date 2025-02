'BILO MI JE NELAGODNO' / Ispovijest bivše mažoretkinje: 'Neprimjereno diranje i štipanje bili su javna tajna'

'Moje iskustvo generalno s njim je uvijek donosilo osjećaj neugode i nelagode. Dok sam ja bila u mažoretkinjama bilo je puno i tračeva i priča o pozivanjima u sjedenju u krilu i neprimjerenim dodirima i štipanjima i stvarima tog tipa. Ja osobno to nisam doživjela, ali sam čula te priče koje su bile trač, ali nije to zapravo trač, nego javna tajna u mažoretkinjama. Jedan od glavnih razloga zašto nisam htjela ostati u mažoretkinjama je bilo to što je meni bilo jako neugodno prvenstveno zbog njega i takvih ponašanja koja su bila pod normalno", rekla je jedna djevojka koja je željela ostati anonimna.