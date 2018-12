FURIO RADIN PROTIV ZAKONA O UDOMITELJSTVU: ‘Homoseksualci trebaju imati pravo na udomljavanje djece’

Furio Radin glasat će protiv novog Zakona o udomiteljstvu jer ne dopušta istospolnim parovima mogućnost udomljavanja

U Novom danu N1 televizije gostovao je potpredsjednik Sabora i zastupnik nacionalne manjine, Furio Radin, koji je rekao svoj jasan stav vezano za novi Zakon o udomiteljstvu protiv kojega će glasati jer ne dopušta istospolnim parovima mogućnost udomljavanja.

Radin je potvrdio da će se danas u Saboru glasovati o Zakonu o udomiteljstvu te je rekao da neće glasovati za taj zakon jer zabranjuje istospolnim parovima mogućnost udomljavanja, a istovremeno dozvoljava pojedincu udomljavanje koji može biti homoseksualac.

Kontradiktoran zakon

“…to je inače zakon u drugim dijelovima koji je bolji od prethodnog, ali zabranjuje istospolnim parovima udomiteljstvo, a istovremeno ne zabranjuje pojedincu udomiteljstvo, a taj pojedinac također može biti homoseksualne orijentacije, čak je u tome kontradiktoran.

Ja sam za i da pojedinac, koji nije heteroseksualan, i par koji nije heteroseksualan može udomiti, jer istraživanja pokazuju da nema razlike u dobrim, a i u lošim, posljedicama udomiteljstva.

To su napuštena djeca, ja znam kako izgledaju ti domovi i i da nema svih tih istraživanja, bilo bi zapravo dobro da se iskoriste svi društveni resursi, a jedan od njih su i ljudi koji ne žele udomiti dijete zato da stvore nekakvu obitelj da bi drugi obitelj vidjeli da oni imaju dijete, nego su to ljudi koji iz ljubavi to rade”, rekao je Radin.

Ljudska prava su evoluirala

I dok ministrica demografije, Nada Murganić tvrdi da je to samo jedna stavka zakona, Radin smatra da je riječ o vrlo bitnoj stavci “zato što i ljudska prava imaju evoluciju i ako govorimo o trećoj generaciji ljudskih prava, ona zahvaća i prava onih koji su po seksualnoj orijentaciji drugačiji”.

Radin se prisjetio svoje mladosti kada se na samohrane majke gledalo “gotovo s prijezirom”.

“To je obitelj i oni koji kažu da bi takva solucija bila protuustavna, zapravo kažu nešto što ne postoji. Ustav kaže da je brak zajednica između muškarca i žene, ali ne polazi svaka obitelj iz braka i ne zasniva se svaka obitelj na braku, ima izvanbračnih zajednica, samohranih majki i očeva, baka i djedova i oni čine obitelj”, tvrdi Radin.

Ne zna hoće li proći zakon

Na pitanje postoji li mogućnost da Zakon o udomiteljstvu prođe, Radin je rekao da ne zna i potvrdio da će glasati protiv zakona.

“Ja ću biti protiv. Nisam razgovarao s HNS-om o tome, u HDZ-u ima vrlo različitih mišljenja o tome, ali glasa se stranački, a ja imam taj privilegij da odlučujem sam kako ću glasati”, rekao je.

Ustavnost Zakona o udomiteljstvu

Na pitanje postoji li vjerojatnost da zakon padne ako ga se pošalje na ocjenu ustavnosti, što je predložio HNS, Radin je rekao će Ustavni sud morati uzeti u obzir nekoliko presuda Sud za ljudska prava u Strasbourgu, među kojima je i nekoliko presuda da pojedinac može usvojiti djecu. On smatra da se ne treba provjeravati seksualna orijentacija, već koliko je tko podoban za usvajanje.

“U jednoj presudi su rekli da ako pojedinac može usvajati, da zapravo može usvajati i istospolna zajednica. Imate slučajeva da u jednom partnerstvu takvoga tipa, između dviju žena, da jedna ostaje udovica i vodi dijete sa sobom i ide živjeti s drugom ženom. Ta druga žena, i to se desilo i ima presuda istoga suda, zapravo hoće postati roditelj i nije mogla postajati na osnovi zakona, jer zakon nije bio precizan u tome, pa je sud u Strasbourgu presudio da ona može biti druga majka”, rekao je Radin.