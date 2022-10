U subotu 1. listopada na snagu je stupio novi model prikupljanja miješanog komunalnog otpada. Prema njemu fiksni dio mjesečnog računa za odvoz otpada bit će 45 kuna za kućanstva i 90 kuna za pravne osobe i obrtnike. Varijabilni dio pak ovisit će o tomu koliko smeća će kućanstvo proizvesti, odnosno odvajati. Njega će činiti cijena koju će kućanstva plaćati za ZG vrećice. Kupovinom tih vrećica građani će plaćati varijabilni dio usluge, odnosno zbrinjavanje miješanog komunalnog otpada.

A one se prodaju u tri su veličine, zapremnine od 10 (2 kune), 20 (4 kune) i 40 litara (8 kuna). No neće se moći kupiti pojedinačno, nego u pakiranjima s 10 komada.

Stanovnici Hrelića, Jakuševca i Mičevca dobili su besplatne gradske vrećice za komunalni otpad za razdoblje od sljedećih 6 mjeseci. Osim toga, kućanstva koja tijekom mjeseca najmanje jedanput koriste usluge reciklažnog dvorišta ili kompostiraju biootpad ili imaju dijete starosti do 3 godine imaju pravo na 4 besplatne ZG vrećice od 10 litara mjesečno. A kućanstva u kojima stanuje osoba koja koristi pelene za odrasle, ostvaruje pravo na 4 besplatne vrećice od 20 litara mjesečno.

A pitanje koje se nameće je koliko će ovakav sustav naplate koštati prosječnu hrvatsku obitelj. Igor Vujović, predsjednik udruge Potrošač za N1, pojasnio je prije nekoliko dana hoće li Zagrepčani sada plaćati više ili manje te na primjeru četveročlane obitelji objasnio koliko bi mogli iznositi mjesečni troškovi.

Koliko ćemo trošiti mjesečno?

"S obzirom na cjenik koji je javan, traži se neka sredina. Većina ljudi je plaćala oko 100-120 kuna, sad će plaćati 85 do 90 kuna. Fiksni dio je 45 kuna, 20 kuna za vrećice, 10 komada od 10 litara, znači 65 kuna. Ja sam u četveročlanoj obitelji u stanu, za nas je 10 komada po 10 litara sasvim dovoljno mjesečno”, navodi Vujić i dodaje da je dosad plaćao 89 kuna, a sada bi po novom modelu trebao plaćati 65 kuna.

Međutim, neki građani, poput našeg sugovornika Siniše, ima drugačiju računicu. On tvrdi da će od sada plaćati znatno više za odvoz otpada. Naime, kao i Vujović, njegova obitelj broji četiri člana. Osim njega u stanu od 50-ak kvadrata žive njegova supruga te njihovo dvoje malene djece, od pet i jedne godine.

"Već godinama odvajamo otpad pa nam neće trebati vrijeme za privikavanje na novu situaciju. Što se tiče miješanog komunalnog otpada u pravilu svaku drugi dan bacamo vrećicu smeća veličine 30 litara. Tu idu i pelene kojih dnevno trošimo 5-7 komada. Trebam napomenuti da zbog male djece puno kuhamo pa tako i imamo jako puno ostataka hrane što sigurno povećava našu količinu miješanog otpada. No tu su i druge stvari poput higijenskog papira, vlažnih maramica, koje trošimo u većim količinama, i ostalih stvari spadaju u miješani komunalni", kaže nam Siniša koji je pokušao procijeniti koliko bi mjesečno mogao izdvajati za ZG vrećice.

"Krenut ćemo s jeftinijom varijantom i vrećicama od 20 L pa ćemo vidjeti kako ćemo nastaviti. Moja pretpostavka je da će nam mjesečno trebati između 15 i 20 komada ako ćemo nastaviti proizvoditi otpada u količini koju sada stvaramo i zašto ne možemo reći da je za pohvaliti se", dodao je. A ta dva paketa vrećica od 20 litara koštaju 80 kuna.

Što sve ide u miješani komunalni otpad?

"Do sada smo plaćali 46,44 kune mjesečno. Kako će po novom fiksni trošak iznositi 45 kuna, a varijabilni će nam biti oko 80, za nas će ove promjene predstavljati povećanje troškova", zaključio je naš sugovornik istaknuvši kako se uopće neće truditi tražiti besplatne vrećice za pelene jer smatra da je to što grad dijeli premalo.

"To bi mi smanjilo ukupnu cijenu za 8 kuna. Premalo da bi me natjeralo da ih zatražim, eto nek se u Gradu vesele jer ima i nas koji ih nećemo dodatno oderati", poručuje. A kako bi se ostvarilo pravo za besplatne vrećice za dijete starosti do 3 godine potrebno je dostaviti rodni list djeteta te potvrdu o prebivalištu djeteta na adresi korisnika usluge.

O cijeni otpada porazgovarali smo i s jednim parom bez djece koji nam je izmnio njihovu računicu.

"U našem kućanstvu nas je dvoje, a račun za smeće do sada nam je iznosio 47,50 kuna. Što se tiče novog sustava odvoza otpada, prema našim izračunima, za odlaganje miješanog komunalnog otpada kada sve odvojimo bit će nam potrebne 4 vrećice po 10 litara, što znači da ćemo uz fiksni iznos (45 kuna), plaćati još nekih 8 kuna mjesečno za vrećice. Sveukupno 53 kune - odnosno, više od dosadašnjeg iznosa kojeg smo plaćali"

U spremnik za miješani komunalni otpad odlažu se, inače.: vrećice iz usisavača, higijenski papir, vlažne maramice, zaprljani ili premazani voštani papir (npr. papirnati ubrusi, papir iz mesnice, papir za pečenje kolača), računi iz dućana (termo papir), indigo papir, naljepnice, filmovi, fotografije, ambalaža neprikladna za reciklažu (npr. višeslojne od plastike i aluminija, ambalaža za lijekove), plastificirani i metalizirani papir (npr. ambalaža od slatkiša), spužve, tapete, pelene, higijenski ulošci i vata, žarulje (obične), porculan, keramika, ostaci termički obrađene hrane (meso, riba, kuhano povrće) i kosti, manje igračke, opušci, upaljači, britvice za brijanje, naočale i pijesak za životinje.

A građani koji se ne budu držali pravila - budu li odlagali smeće u krivim vrećicama ili mimo propisanog vremena - mogu biti kažnjeni sa 700 do 1000 kuna ako ih se uhvati na djelu.