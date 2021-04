EPIDEMIOLOG KAIĆ IMA DOBRU VIJEST: ‘Vjerujem da bi dotad stvarno trebali moći skinuti maske’

Epidemiolog Bernard Kaić drži da bismo do kraja šestog mjeseca mogli skinuti maske, ali pod uvjetom da odaziv na cijepljenje bude velik, a brojevi novozaraženih i hospitaliziranih mali

Iako se epidemija ne smiruje; samo u srijedu je zabilježeno 3117 novozaraženih, a 2201 osoba je na bolničkom liječenju; epidemiolog Bernard Kaić smatra da bi smo uskoro trebali imati bolju situaciju zahvaljujući cijepljenju. Do kraja lipnja u Hrvatsku bi trebalo stići još 2,5 milijuna doza cjepiva.

Zbog toga se radi i novi Akcijski plan cijepljenja, razgovara se o novim punktovima i prioritetnim skupinama u trećoj fazi procjepljivanja, cijepljenju po tvrtkama. Kaić smatra da bi smo mogli uživati u ljetu bez maski, ako odaziv na cijepljenje bude velik. Na tragu je to razmišljanja ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo “Dr. Andrija Štampar” Zvonimira Šostara, koji je u utorak ipak bio oprezniji u procjeni i poručio da bismo u rujnu mogli hodati bez maski.

RAVNATELJ ‘ŠTAMPARA’ VRLO OPTIMISTIČAN: ‘Ako nastavimo ovim tempom, do rujna bismo mogli hodati bez maski’

“Ja vjerujem da bi se do kraja šestog mjeseca trebale moći skinuti maske. Ako mi cijepimo 1.700.000 ljudi s dvije doze već samim time se strašno smanjuje mogućnost prijenosa infekcije. Uz one koji su preboljeli i ljepše vrijeme koje manje pogoduje širenju virusa – vjerujem da bi stvarno mogli do šestog mjeseca skinuti maske. Samo do tada treba obaviti ovo što treba, cijepiti se i ne zaraziti se”, rekao je epidemiolog Kaić za HRT.

KAIĆ OTKRIO ZAŠTO SU KORISTI CIJEPLJENJA MNOGO VEĆE OD RIZIKA: Pogledajte što je pokazala obdukcija Covid pacijenata

Situaciju s koronavirusom u Hrvatskoj i svijetu iz minute u minutu možete pratiti OVDJE.