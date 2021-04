NA VELESAJMU JE JUČER PROCIJEPLJENO 4000 LJUDI; Obdukcije pokazale: Kod 90% preminulih od Covida otkrivena ista stvar

U Hrvatskoj je jučer zabilježeno 2106 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminule su 42 osobe

Jučer je zabilježeno 2106 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2, te je broj aktivnih slučajeva 13 999

Na bolničkom liječenju je 2198 pacijenata, od kojih je 213 na respiratorima

Preminule su 42 osobe, oporavljeno je 1877 osoba

Požeško-slavonska županija: 31 novozaraženi

8:29 – U Požeško-slavonskoj županiji trenutno je aktivno 385 slučajeva zaraze koronavirusom, 366 osoba nalazi se u kućnoj izolaciji, a 19 osoba je hospitalizirano. U samoizolaciji se nalazi 785 osoba, a ukupno je testirano 38645 osoba. Na posljednjem testiranju obrađeno je 149 uzoraka, od kojih je 31 pozitivan.

Bjelovarsko-bilogorska županija: 77 novozaraženih

8:26 – U Bjelovarsko-bilogorskoj županiji potvrđeno je 77 novih slučajeva zaraze koronavirusom, izvijestio je županijski Stožer u srijedu. U Općoj bolnici Bjelovar trenutno je na liječenju 25 pacijenata zaraženih koronavirusom. Četiri pacijenta su na respiratoru, a osam pacijenata je na opservaciji. Dvije osobe preminule su s koronavirusom. U samoizolaciji je u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji 813 osoba.

Ponovno gužve na Velesajmu

8:22 – Nakon što je jučerašnje cijepljenje na masovnom punktu na Velesajmu bilo započeto gužvom i ponekim teškoćama, N1 javlja da se danas ponovno stvara gužva. Ispred ulaza u Velesajam proteže se dug red te se čini da su građani ponovno uranili po svoju dozu.

Sisačko-moslavačka županija: 40 novozaraženih

8:17 – U Sisačko-moslavačkoj županiji na današnji dan je četrdeset novooboljelih osoba od zarazne bolesti covid-19. Radi se o dvadesetsedam osoba s područja grada Siska, pet osoba s područja grada Petrinje, dvije osobe s područja općine Sunja, dvije osobe s područja grada Kutine, dvije osobe s područja grada Novske i dvije osobe s područja grada Popovače.

Šostar: ‘Razgovarat ću s Berošem o otvaranju još jednog punkta u istočnom dijelu grada’

8:07 – Jučer se na Zagrebačkom velesajmu okupio velik broj građana koji je čekao red na cijepljenje, stvarajući tako gužvu. “Ima više faktora zašto je bila gužva. Ljudi se, boje da će ostati bez cjepiva, no osigurano je dovoljno doza za cijeli ovaj tjedan za sve one koji su naručeni za cijepljenje”, objasnio je ravnatelj NZJZ-a “Dr. Andrija Štampar”, Zvonimir Šostar u Dobro jutro, Hrvatska. Dodao je kako ga veseli takav interes za cijepljenje te se nada da će se on nastaviti. Izvijestio je i da je jučer na Velesajmu cijepljeno 4572 građana.

Danas je naručeno oko 4500 građana, a Šostar apelira da se svi pridržavaju epidemioloških mjera. “Ne daj Bože da se netko zarazi dok čeka, dolaze se cijepiti da spase živote, pa da se zaraze zbog gužve”, rekao je. “Jučer smo imali i jedan peh jer nam je pao sustav, na što je otišlo po 15, 20 minuta, odmah se stvore ogromne gužve jer morate sve podatke ručno unositi”, dodao je.

Šostar je rekao da će se cijeli tjedan cijepiti s cjepivom Pfizera, a od ponedjeljka najvjerojatnije s AstraZenecom. “Utorak, srijedu i četvrtak cijepimo od 8 do 19.30, ponedjeljkom od 13 do 19.30, a petkom od 8-13 sati”, podsjetio je na vrijeme cijepljenja. Na kraju je rekao da se danas sastaje s ministrom Vilijem Berošem te da će razgovarati o otvaranju još jednog punkta u istočnom dijelu grada.

UAE bi mogao nametnuti ograničenja osobama koje nisu cijepljene

7:59 – Ujedinjeni Arapski Emirati upozorili su da bi mogli uvesti ograničenja za pojedince koji nisu cijepljeni protiv covida-19, dok poslovno i turističko središte regije zagovara kampanju imunizacije. Zemlja od oko 9 milijuna, koja je proširila kampanju na one koji imaju 16 ili više godina, cijepila je oko 65 posto populacije koja ispunjava uvjete, reklo je u utorak Nacionalno tijelo za upravljanje krizama i katastrofama (NCEMA).

“Razmatraju se stroge mjere kojima će se ograničiti kretanje pojedinaca koji nisu cijepljeni i uvođenje preventivnih mjera poput zabrane ulaska na neka mjesta i dobivanja pristupa nekim uslugama”, rekao je glasnogovornik NCEMA-e, Saif Al Dhaheri. “Vaše oklijevanje danas prepreka je našim ciljevima, ugrožava vašu obitelj, voljene i zajednicu”, dodao je.

Zaljevska arapska zemlja u utorak je prijavila 1903 novozaraženih, zbog čega se ukupan broj zaraženih dosad popeo na 500.860, dok je umrlo 1559 osoba. Ujedinjeni Arapski Emirati, u kojima je socijalna distanca i nošenje maski u javnosti obavezno, među zemljama je u svijetu s najbržim programom cijepljenja protiv covida-19. Abu Dabi će sada nuditi cjepivo Pfizera-BioNTecha uz kineski Sinopharm, rekle su u srijedu zdravstvene vlasti. Emirat Dubai već nudi Pfizerovo cjepivo, kao i AstraZenecino.

Na Velesajmu unatoč početnim problemima procijepljeno više od 4000 ljudi

Jučer – Na zagrebačkom Velesajmu jučer je procijepljeno više od 4000 ljudi, unatoč gužvama i tehničkim problemima.

“Velika gužva na Zagrebačkom Velesajmu nastala je zato što je danas prvi dan masovnog cijepljenja Pfizerom, a mnogi Zagrepčani dolaze na Velesajam prije svog termina za cijepljenje”, izjavila je u utorak Cecilija Rotim, glavna sestra Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar. Kaže kako nisu očekivali takvu situaciju i podsjeća da je slično bilo i prvog dana cijepljenja s AstraZenecom, nakon čega su ljudi uvidjeli na nema potrebe dolaziti ranije jer će svakako dobiti cjepivo.

“Bilo je dosta gužve. Međutim, sada je sve u redu. Ispričavam se svima koji su danas dulje čekali. Moram naglasiti da me veseli ovakav odaziv stanovništva, ako nastavimo ovakvim tempom mislim da bi do rujna mogli imati procijepljeno stanovništvo i hodati bez maski”, rekao je ravnatelj NZJZ “Dr. Andrija Štampar” Zvonimir Šostar.

Obdukcija preminulih od Covida: Kod 90 posto njih nađena tromboza u plućnim žilama

Jučer – “Cijepljenje cjepivom Johnson & Johnson bi moglo početi čim HALMED izda dozvolu za unos serije. Moglo bi biti za dan-dva. Čekala se objava Europske agencije za lijekove. Uvjeriti ljude da se cijepe, isto je kao i s cjepivom AstraZenece. Trebaju razumjeti da je rizik od COVID-a puno veći za njihovo zdravlje nego od cjepiva. Kažu da cjepiva AstraZenece i Johnson&Johnsona mogu u vrlo rijetkim slučajevima izazvati neobične vrste tromboze s krvarenjima, ali COVID kod težih slučajeva u 20 posto više izaziva krvarenja, a ljudi koji su umrli od COVID-a, na obdukciji je kod 90 posto njih nađena tromboza u plućnim žilama. Tako da je rizik od COVID-a neusporedivo veći negoli od cijepljenja”, objasnio je za Dnevnik.hr epidemiolog Bernard Kaić.

Ponovno se osvrnuo na nuspojave cjepiva, ali ovoga puta one uobičajene. Poručio je da se one mogu dogoditi i naknadno. Neke od njih su neuobičajene.

“Imamo neposredne nuspojave, unutar par sati, kao alergijske reakcije. Imamo koje zovemo gripolike bolesti, umor u mišićima, boli cijelo tijelo, čovjek je umoran. One se javljaju dan-dva nakon cijepljenja. Imamo prijavljene neurološke simptome, poput paralize pola lica, unutar 10 do 15 dana nakon cijepljenja, a imamo i prijave poremećaja krvarenja i to na sva cjepiva. Ili razne vrste zgrušavanja krvi poput venske tromboze nogu ili čak plućne embolije, imamo i potkožna krvarenja. To se pojavljuje unutar dva tjedna od cijepljenja”, zaključio je Kaić.

Plenković: ‘Do 30. lipnja 50-55 posto cijepljenih’

Jučer – Predsjednik Vlade Andrej Plenković izjavio je u utorak u Rijeci da je Vlada do 30. lipnja osigurala 3,1 milijun doza cjepiva kako bi se do tog dana procijepilo od 50 do 55 posto odrasle populacije.

“Osigurali smo dodatnih 747 tisuća doza cjepiva Pfizer, u prvoj fazi ona 3 milijuna solidarnosti za nekoliko zemalja, ali smo isto tako osigurali i dodatnih 447 tisuća doza koje se pomiču ranije u drugo tromjesečje”, rekao je Plenković. Vlada je, dakle, i u okolnostima kada postoji kašnjenje s dostavom AstraZeneca osigurala u ovom razdoblju 1,2 milijuna doza Pfizera”, istaknuo je Plenković.

EMA utvrdila vezu između krvnih ugrušaka i cjepiva J&J

Jučer – Europska agencija za lijekove na sastanku svog odbora za sigurnost zaključila je da postoji potencijalna veza između rijetkih slučajeva neuobičajenih krvnih ugrušaka i niskog broja trombocita nakon cijepljenja cjepivom američke farmaceutske tvrtke Johnson & Johnson. U priopćenju navode da je potrebno dodati upozorenje o neuobičajenim krvnim ugrušcima u podatke o cjepivu Janssen protiv COVID-19 tvrtke Johnson & Johnson. Te bi se pojave trebale navesti kao rijetke nuspojave cjepiva. “Na temelju ovih dostupnih dokaza, ne možemo potvrditi postojanje nikakvih specifičnih faktora”, poručuju iz EMA-e te dodaju da je pojava krvnih ugrušaka slična onoj kod cijepljenih cjepivom AstraZenece.

Više pročitajte OVDJE.