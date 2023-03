Novčano je kažnjena umirovljenica u Puli jer je hranila mačke. Mora platiti iznos koji je gotovo isti iznosu socijalne pomoći od koje živi.

Nevenka Ristović 8. ožujka, na Dan žena, dobila je kako, kaže čestitku, no nije bila uobičajena već se radilo o novčanoj kazni jer je hranila mačke na javnoj površini.

Hranila je mačke ispred svoje zgrade i dobila kaznu od 132 eura, dok živi od 172 eura mjesečno od socijalne pomoći.

'Ja se brinem o ovim mačkama'

"Svaka maca ima svoju posudicu. Nikad im nisam bacala hranu", pričala je Nevenka i rekla da svaka mačka jede iz svoje posude, no pulski su joj komunalni redari napisali kaznu jer kako su naveli "okrivljenica je hranila životinje bacanjem hrane na javnu površinu".

"To je krajnje nepošteno", požalila se. "Nezakonito je što vi radite. Da mene, koja hranim gradske mačke od svoje bijede odvajam iz svojih usta, da vi mene kažnjavate to što radim vaš posao, vi trebate meni kupiti hranu jer ja radim vaš posao. Ja se brinem o ovim mačkama", poručila je pulskim komunalnim redarima.

Hranu im donosi dvaput na dan, oko sedam ujutro i 18 sati navečer. Mačkama noću daje krekere.

"Skuham rižu, malo paštice, mrkvice i pomiješam im jednu konzervu", rekla je.

Problem s mačkama koje hrani vjerojatno se povećao s porastom njihova broja.

Gradonačelnik poručio da kaznu ne može izbrisati

"To je u pitanju 20-ak mačaka. U zadnje se vrijeme ona stabilizirala i relativno je u redu, no dok je hranila mačke tu i tamo to je bilo katastrofa po autima, s balkona se bacala hrana", rekla je pak predstavnica koja je iznijela drugu stranu priče.

Njezin susjed Filip suosjeća sa ženom koja se trudi hraniti mačke, no ističe da ih se previše okotilo te da bi se to trebalo riješiti.

Nevenka se obratila i pulskom gradonačelniku Filipu Zoričiću, no on je poručio da kaznu ne može izbrisati.

Njegov je savjet pisanje prigovora koji je Nevenka i uložila. Jer ako ode i plati kaznu, s 40 eura teško da će preživjeti mjesec.