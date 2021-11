Već je sada malo kasno, ove mjere su zakašnjele 4-6 tjedana. Da smo ih uveli prije 4-6 tjedana, broj inficiranih bio bi znatno manji, kazao je za N1 televiziju znanstvenik Ivan Đikić komentirajući nove mjere koje je u petak donio Stožer.

Đikić smatra da ako se nakon godinu i pol dana nismo pripremili da brzo donosimo mjere, 'onda je nešto loše u radu Stožera'.

"S virusom koji se širi eksponencijalno ne može se čekati, treba reagirati brzo, svaki dan kašnjenja dovodi do povećanog broja oboljelih i umrlih, možda će 200-300 ljudi biti nepotrebno dovedeno u opasnost”, dodao je Đikić napomenuvši: 'Covid-potvrde nisu dovoljne'.

"Potrebne su i maske, distanca, prozračivanje prostora itd...", navodi Đikić i dodaje da je potrebna kombinacija svih tih mjera.

"Covid-potvrde neće polučiti akutni efekt u Hrvatskoj", uvjeren je Đikić.

'Ljudi koji idu u trgovinu moraju imati covid potvrdu!'

Komentirao je i što, prema njegovom mišljenju, treba učiniti i koje su agresivnije mjere koje treba uvesti.

"Moramo prekinuti širenje ljudi bez maski, moramo zatvoriti dućane za ljude koji nisu testirani. Ako tražimo u bolnicama i školama maske i covid-potvrde, iste principe moramo imati za kafiće i sva mjesta okupljanja", istaknuo je znanstvenik.

Navodi da se treba proširiti upotreba covid potvrda, ali da je to trebalo učiniti puno ranije.

'Sad trebamo puno ozbiljnije mjere'

"Sad trebamo puno ozbiljnije mjere. Ljudi koji idu u trgovinu moraju imati masku i potvrdu da su cijepljeni, preboljeli bolest ili negativni. Apeliram na Stožer da ovakvim kozmetičkim mjerama koje su trebale biti donesene prije nećemo polučiti uspjeh. U Njemačkoj je puno manji broj zaraženih na milijun stanovnika i manji broj umrlih jer Njemačka reagira na vrijeme", dodao je Đikić.

Đikić smatra da Hrvatska treba i aktivniji i iskreniji pristup prema javnosti te da se treba reći javnosti da je situacija u Hrvatskoj ozbiljna. Ističe da je način komunikacije Stožera doveo do nepovjerenja u odluke.

U ozbiljnoj smo zdravstvenoj krizi. Ako u Stožer ne mogu donijeti ozbiljnu odluku...'

"Dodovoravanjem i umanjivanjem opasnosti virusa, brojeva koji ukazuju da je virus opasan, Stožer gubi glavnu pologu djelovanja, a to je ozbiljnost, odgovornost, donošenje odluka u pravo vrijeme i konzistentnost. Ako u Stožeru ne mogu donijeti ozbiljno odluku jer se to donosi na Vladi, i to treba reći javnosti i građanima. Onda premijer mora reći da donose odluke koje donosi većina europskih država. U ozbiljnoj smo zdravstvenoj krizi i moramo reagirati. Moramo reagirati na temelju znanstvenih podataka", rekao je Đikić za N1 televiziju.