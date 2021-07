Znanstvenik i ekonomist Dejan Kovač, koji je bio nezavisni kandidat kojeg je na predsjedničkim izborima 2019. podržavao HSLS, na svojem je Facebook profilu napisao kako se po pitanju evolucije nismo baš kao društvo, ali ni kao država, pomaknuli s dna ljestice.

"Države koje se ne mijenjaju - propadaju - ovo je darvinizam današnjice. Ne u doslovnom smislu, mada ni bankroti država nisu strani, već u smislu relativnog siromaštva. U globalnom svijetu rast BDP-a od 2-3% ne znači ništa, ako druge zemlje konstantno rastu po većoj stopi od nas.

Revolucija društvenog uređenja

Hrvatska je u periodu 1993. do 2017. na tablici top 10 postkomunističkih država od zlatne sredine i male razlike u BDP-u po PPP-u došla na samo začelje i ogromnih razlika u životnom standardu građana.

Razlog ovome je što za razliku od drugih zemalja u kojima se isto dogodila "revolucija" društvenog uređenja, nažalost kod nas nije uslijedila duhovna i mentalna evolucija. Takva vrsta evolucije ne može doći od osoba treniranih u bivšem sustavu, niti njihovih idejnih nasljednika.

Zakovani na dnu EU-a

Hrvatska danas ex lege možda je liberalna demokracija ali ex more je i dalje socijalna monarhija. Socijalna monarhija političkih i interesnih klanova koji su kroz nepotizam, korupciju, te manjak reformi zakovali nas na dnu EU-a.

Živjeti liberalnu demokraciju znači imati građanske, ekonomske i političke slobode. Iako smo napravili u zadnjih 30 godina određeni iskorak unutar građanskih sloboda, locus kontrole ekonomskih i političkih sloboda se nije promijenio tj. i dalje smo zarobljeni.

Po riječima Nelsona Mandele, 'biti slobodan nije samo odbaciti svoje lance, već živjeti na način koji poštuje i povećava slobodu drugih.' Što se čeka?", napisao je.