Tomašević: 'Uštede na raskidanju koncesije za pročiščivač su kao za novi stadion u Kranjčevićevoj'

"Rekapitulacija 2024. godine - prošle godine u siječnju raskinuli smo koncesiju za pročišćivač otpadnih voda. Potpisana je 2000. godine i nakon 24 godine na moj prijedlog to je raskinuto. Ova odluka bila je potpuno ispravna, ne samo zbog Centra za gospodarenje otpada - jer tamo se radi o zemljištu od milijun četvornih metara.

Zemljišta u vlasništvu grada i to je najbitnije zemljište u vlasništvu Grada. To nije bilo samo kako bi se Centar financirao iz EU fondova. Pokazalo se da je to financijski i isplativa odluka. Arbitraža koja je pokrenuta od koncesionara - da se dosudi i najveći iznos od grada, i dalje će se uštedjeti barem 50 milijuna eura, nego da je u koncesiji Grad ostao do kraja.

Koncesija Pročišćivača

Ušteda je barem od 50 mil. eura i to je kao novi stadion u Kranjčevićevoj. Povećali smo proračun za osobe s invaliditetom i za djecu s poteškoćama za čak 80 posto. Bila su i velika ulaganja u ustanove kao što je Uriho. Prvi put povećanje materijalnih prava radnika, novi Kolektivni ugovor nakon više od dva desetljeća.

Tu je i inkluzivni dodatak koji je znatno proširen na broj korisnika. U 2025. imamo znatno povećanje proračuna. Ali povećanje proračuna za osobe s invaliditetom je povijesno u Zagrebu.

Posađena stabla

U ožujku smo postigli cilj od 8000 posađenih stabala, učetverostručili smo 10-godišnji prosjek. Do proljeća ćemo zasaditi dodatnih 8000 stabala. To je bio odgovor na povijesnu oluju prošle godine.

U travnju smo dobili prvo mjesto u natječaju Europske komisije, na koji se javilo 80 europskih gradova i regija, pobijedili smo sve kad je riječ o socijalnoj inkluziji i raznolikosti. Zagreb postaje u tom smislu europska prijestolnica socijalne inkluzije i raznolikosti - to su naše politike za osobe s invaliditetom, žrtve nasilja i nacionalne manjine. Na to smo jako ponosni.

Besplatni prijevoz

U travnju smo počeli besplatnim javnim prijevozom za starije od 65 godina, to je oko 160.000 ljudi - to je populacija veličine Splita.

Žičara je također besplatna za sve u Gradu Zagrebu. Ovaj vikend imali smo rekorde.

Najavili smo da ćemo uvesti besplatni javni prijevoz za mlađe od 18 godina. To je oko 120.000 građana.

Pokrenuli smo sedam od osam strateških kapitalnih projekata. Svi su u fazama realizacija, a uskoro očekujemo i javnu nabavu za Kino Europu.

Paromlin je u gradnji kao najveća kapitalna investicija, Dom sportova obnova je u realizaciji, gradi se bazen u Španskom, Sarajevska se gradi, Kranjčevićeva javna nabava je u tijeku, očekujemo da počne gradnja u ožujku. Henizelova će uskoro u gradnju, Podbrežje ovaj mjesec očekujemo početak radova.

Ostao je Kino Europa zbog izuzetno kompleksnih imovinsko-pravnih odnosa, ali i to rješavamo. Uskoro očekujemo javnu nabavu.

Novi vrtići

Otvorili smo devet novih dječjih vrtića, ove godine ćemo ih još otvarati. To je bilo desetljećima star problem. Sad već imamo slobodnih mjesta u vrtićima, ali želimo da u svojim kvartovima sva djeca imaju mjesto u vrtiću.

Uveli smo i novi kulturni program 'Zagrebački kvartovi kulture'. Željeli smo decentralčizirati i deelitizirati kulturni sadržaj u Zagrebu. Htjeli smo kroz novu ustanovu kulturni sadržaj učiniti dispunim u svim kvartovima."