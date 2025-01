Novinari pitali Dolenec neugodno pitanje: 'Moj dojam je da je to dosta nekokretno'

Zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec u utorak je na konferenciji za novinare izvijestila je kako je nastava u zagrebakim školama krenula dobro, da su osigurani zaštitari te odgovorila na pitanje nose li oružje u školama.

"Donesen je Protokol koji regulira ulaske u škole. Resorno ministarstvo je reklo da će dati u javno savjetovanje i pravilnike koji reguliraju zapošljavanje tehničkog i adminsitrativnog osoblja u školama. To se i dogodilo od petka, jedan je pravilnik za osnovne, a drugi za srednje škole. U administrativno tehničko osoblje škole sad su smatrani domari i spremaćice, ali nije postojalo radno mjesto zaduženo za sigurnost. U pravinicima na javnom savjetovanju sad sepcificiraju to radno mjesto", najavila je Dolenec.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nastavila je da Povjerenstvo, koje predvodi ministar Radovan Fuch, radi da se žurno izrade programi edukacije.

"Svi su se akteri složili da zaštitari nisu dobro rješenje, novo radno mjesto kroz edukaciju morao bi steći kompetencije koje ima zaštitar, ali i imati senzibilizranost za rad s djecom. To je pred nama. Svi najavljeni koraci nakon same tragedije zaista se i odvijaju. Grad Zagreb je u petak odlučio školama osigurati privremeno zaštitare s idejom da to pomaže primjeni sigurnosnih mjera dok se ne počnu popunjavati nova radna mjesta. Možemo biti zadovoljni zbog sinergije svih aktera", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Navela je da se na tome radilo tijekom vikenda, u Zagrebu je 116 osnovnih škola, i to kako bi svaka škola dobila kontakt zaštitarske tvrtke. Izvijestila je da je počela s radom i Osnovna škola Prečko.

S kojim tvrtkama su potpisani ugovori?

Novinari su pitali s kojim su tvrtkama zaštitarskim ugovori potpisani, ali i hoće zaštitari nositi oružje te može li grad li garantirati da su ti profesionalci.

Dolenec je odgovorila: "Moj dojam je da je to dosta nekokretno pitanje. Grad je angažirao profesionalne zaštitarske tvrtke, ako ima bilo kakve zabrinutosti, to pitanje treba uputiti prema zaštitarskim tvrtkama. Ali bez njihove vrhunske suradnje, ovakav tip podhvata bio bi nemoguć. Svi su se ponijeli iznimno odgovorno. Na prvi sastanak s njima i njihove procjene bile su da će to bili vrlo teško organizirati i zato smo oprezno komunicirali. Vrijeme je iskorišteno da se mogu ekipiraju tvrtke za potrebe Grada Zagreba."

Naknadno iz Grada javili da prema informacijama Ceha zaštitara, oni ne nose oružje u školama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Novinari su na konferenciji pitali i imali informaciju kako je ozlijeđena učiteljica.

"Nemam najnoviju informaciju, osim da je na kućnoj njezi. To prati krizni tim", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na konstataciju da na novom radnom mjestu zaštitara u školama osoba mora zadovoljavati neobične elemente - od civilne zaštite, poznavanja propisa vatrogastva, do toga da mora imati pedagoške i psihološke profile za rad s djecom. Pitanje je bilo hoće li se moći naći dovoljno ljudi?

Dolenec je rekla da će sigurno biti rasprava oko daljnjeg profiliranja tog radnog mjesta.

"Ali spremačice i domari sigurno nisu to. Temeljne kompetencije moraju biti slične onome što sada zovemo profesionalni zaštitar, da bi se to radno mjesto prilagodilo školskom okruženju. Ovdje sudjeluju i MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite. No, bilo je govora da ta osoba mora znati propise vezane za elementarne nepogode, evakuacije škole – to je set kompetencija koje priprema ravnateljstvo. Tako teku razgovori. Uz posao zaštitara dodajemo elemente civilne zaštite, psihološko-pedagoški program trebao bi osigurati da ljudi u školu ne dolaze prvi put bez prethodnog iskustva sa školom. Da znaju što je primjereno dobi djeteta, da budu senzibilizirani, da svoj posao shvate kao dio kolektiva škole. Jasno je da je to pitanje hoće li biti dovoljno takvih ljudi, to su važna i otvorena pitanja. Načelno, u Hrvatskoj imamo više od 1300 škola, ali nisu jednako velike – negdje je 50 djece, a u Zagrebu dvije trećine rade u dvije smjene, pa su i drukčije potrebe. Zadaće povjerenstva nisu gotove, ali tijekom školskih praznika svi akteri koji su trebali donijeti korekcije to su i radili", rekla je Dolenec.

Tomašević je dodao da zaštitara nema dovoljno za srednje škole i vrtiće, ali da se na tome radi.