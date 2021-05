Jedan od gubitnika lokalnih izbora je i dojučerašnji ličko-senjski župan Darko Milinović koji je izbore izgubio od kandidata HDZ-a Ernesta Petryja. Milinović je nekoć bio član HDZ-a, a nakon istupanja osnovao je svoju stranku LiPO. Razloge poraza iz svog je kuta Milinović objasnio za televiziju N1 rekavši kako "ništa nije pošlo po zlu".

'Pupovac nagovarao da se glasuje za Petryja'

"Birači su odlučili i to treba poštivat, kazao je dodavši da je Petry postao novi ličko-senjski župan zahvaljujući koalicijskim partnerima HDZ-a.

"Između ostalih i Milorada Pupovca koji je ovdje hodočastio i nagovarao da se glasuje za Petryja. To je sve legitimno, treba čestitati Petryju. Naučit ću biti i oporba", kazao je Milinović za N1.

Ipak, smatra kako će se vidjeti da je Petry u kampanji obmanjivao birače o tome da je županija u financijskim problemima.

LiPO nigdje nije dobio izbore

Inače, Milinovićeva stranka LiPO nije dobila izbore ni u jednoj lokalnoj jedinici u kojoj su imali kandidata.

Nijedan grad, nijedna općina. Jedina smo stranka koja je izašla u sve gradove i općine i u svim smo gradskim vijećima. Najjači smo u Županijskoj skupštini", kazao je Milinović ne očekujući da će u Županijskoj skupštini LiPO imati većinu.

O teškim riječima koje su u kampanji razmijenili on i novi župan, kaže kako je samo uzvratio na prozivke da je Titov omladinac.

"Ako je on mene nazivao Titovim omladincem, ja sam mu samo odgovorio da je on Pusićkin omladinac. Ja nisam mogao birati, a on je izabrao da bude Pusićkin, Tuđmanov, Milanovićev, a sada i Plenkovićev omladinac", kazao je Milinović odbacivši mogućnost da se vrati u HDZ jer bi time, tvrdi, iznevjerio svojih 10.000 birača.