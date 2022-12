Nakon teške pobjede Hrvatske nad Japanom, bivši hrvatski nogometni reprezentativac, član generacije iz 1998. godine, Dario Šimić, kazao je u RTL Direktu da sljedeći protivnik Hrvatske na SP-u u Kataru, Brazil, nije nepobjediva momčad. Za utakmicu protiv Japana rekao je da je ''baš bila uzbudljiva'', a za utakmicu protiv Brazila kaže da u nju ne treba ići opušteno jer je Brazil favorit.

''Sada smo među osam reprezentacija, a to je vrhunska stvar. Ipak smo mi mala država i u nogometnom smislu, jako je teško stalno izbacivati vrhunske igrače i generaciju. A očigledno da je ova generacija posebna. Osim što su vrhunski nogometaši, oni su i vrhunski profesionalci koji mogu tako dugo biti na visokom nivou. To možete jedino ako radite na sebi, inače je nemoguće da jedna mlada država stalno izbacuje. To mogu veliki kao što s Francuska, Brazil'', kazao je Šimić.

'Perišićev gol je remek-djelo'

Za utakmicu protiv Japana rekao je da je bila očekivano teška.

''Možda nismo vjerovali da će biti toliko teška jer je Japan i danas igrao odlično. Nakon što su pobijedili Španjolsku i Njemačku, danas su pokazali odličnu igru. Igraju brzo, trče brzo, organizirano i teško nam je bilo to probiti. Trebali smo biti nešto brži, imati bolju energiju, ali to je danas bilo tako. Presudilo je možda naše iskustvo i neka širina, to što imamo igrača i na klupi. Tu širinu imamo i u velikim klubovima i to je važno'', naglasio je Šimić.

Ne baš učinkovit napad protvi japana Šimić tumači pripremom cijele momčadi.

''Možda smo trebali igrati brže između linija. Japan se u bloku dosta postavio s četiri ili pet igrača ispred i kada lopta ne ide tako brzo, ne možeš kreirati. Cijela momčad nije to odradila. Perišić je bio sjajan i njegov gol je remek-djelo'', kazao je.

'Brazil i Francuska su glavni favoriti'

Šimić drži da su Brazil i Francuska najveći favoriti ovog prvenstva.

''Tradicionalno, imamo problem s Brazilom. Oni su vrhunska momčad i moramo biti bolji nego danas. Izbornik će morati pripremiti utakmicu u taktičkom smislu, vidjeti kako postaviti momčad da bi iskoristio njihove slabosti. Oni kad napadaju i kad imaju prostora onda su na svom terenu. Ne vole trčati i igrati obranu. Treba vidjeti kako iskoristiti slabosti kao što je to napravio Kamerun. Švicarska je većim dijelom igrala dobro protiv njih. Nisu ni oni savršeni da ih je nemoguće pobijediti'', smatra Šimić.

Ipak, kaže, ne treba bježati od toga da je Brazil favorit, ali ni od toga da je nepobjediv.

Na pitanje voditeljice treba li Dalić što promijeniti, Šimić je kazao da izbornik i ne može previše mijenjati.

''Ima igrače koje ima. On će promiljeti dva tri igrača da donese svježu krv. Mislim da će se tu raditi o tome kako se postaviti, više napasti ili se malo povući. Tu Dalić treba odraditi kao vrhunski strateg, naći njihove slabosti'', kazao je.

'Gvardiolu fali samo plašt... za superheroja'

Upitan za Joška Gvardiola i procjene da će uskoro biti najskuplji stoper na svijetu, Šimić, koji je također igrao na poziciji stopera, kazao je da se igrač popt Gvardiola rađa jednom u 20 godina.

''Strašno se digao od zadnjeg europskog prvenstva, igra toliko zrelo za svoje godine, ima sve karakteristike vrhunskog stopera i već sada spada u najbolje obrambene igrače na svijetu. Ima sve - i obranu i napad, otvaranje i zatvaranje igre, personality. Ima sve. Samo mu plašt fali, za superheroja'', kazao je Šimić o Gvardolu.

Na koncu, upitan je i da prognozira rezultat protiv Brazila.

''Opet na penale. Kad smo krenuli, tako neka ide do kraja'', rekao je za RTL Direkt.