MINISTAR MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE / Butković pohvalio nove ministre, a pitanje o kandidaturi za predsjednika države ne negira: 'Polako'

Najdugovječniji ministar u Vladi, Oleg Butković, pružio je podršku novim ministrima u razgovoru s reporterkom RTL-a Dajanom Šošić. 'Nemaju sto dana, to je sigurno. Inače bi dobili sto dana vremena za prilagođavanje, no toga nema. Moraju brzo učiti, loviti konce no imat će podršku svih nas veterana, članova Vlade', rekao je. Očekivanja o suradnji su mu pozitivna. Više pogledajte u nastavku.